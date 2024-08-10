Jose Mourinho siftah yaptı, Fenerbahçe Kadıköy'de kazandı
Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda ilk maçına Kadıköy'de çıktı. Sarı lacivertliler ilk hafta mücadelesinde Adana Demirspor'u konuk etti. Jose Mourinho'nun Süper Lig'de siftah yaptığı mücadeleyi Fenerbahçe Dzeko'nun golüyle 1-0 kazandı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Fenerbahçe Süper Lig'de yeni sezonu taraftarı önünde açtı.
Sarı lacivertliler, ilk hafta mücadelesinde Adana Demirspor'u konuk etti.
Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetti.