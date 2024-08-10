Jose Mourinho siftah yaptı, Fenerbahçe Kadıköy'de kazandı

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

18' Mücadelenin ilk şutunu Edin Dzeko çekti. Yıldız oyuncunun kafa vuruşu üstten auta gitti.

27' Oosterwolde, Michut'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

34' Fenerbahçe Dzeko'nun golüyle öne geçti

45' İlk yarı sonucu 1-0.

76' Fenerbahçe'de Maximin, Osayi ve Dzeko'nun yerine Bartuğ, Mert Müldür ve En-Nesyri oyunda

76' Adana Demirspor'da Jose Rodriguez, Manev, Tayfun kenara geldi; Abdulsamet, Alioui, Fougeou oyuna girdi.

88' Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu kenara geldi, yerine Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.

90' Fenerbahçe'de İrfancan Kahveci yerine Oğuz Aydın girdi.

90+3' Mourinho'ya sarı kart çıktı.

90+4' Mücadele sona erdi: 1-0