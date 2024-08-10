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Jose Mourinho siftah yaptı, Fenerbahçe Kadıköy'de kazandı

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda ilk maçına Kadıköy'de çıktı. Sarı lacivertliler ilk hafta mücadelesinde Adana Demirspor'u konuk etti. Jose Mourinho'nun Süper Lig'de siftah yaptığı mücadeleyi Fenerbahçe Dzeko'nun golüyle 1-0 kazandı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Jose Mourinho siftah yaptı, Fenerbahçe Kadıköy'de kazandı - 1

Fenerbahçe Süper Lig'de yeni sezonu taraftarı önünde açtı.

Sarı lacivertliler, ilk hafta mücadelesinde Adana Demirspor'u konuk etti. 

Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetti. 

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Jose Mourinho siftah yaptı, Fenerbahçe Kadıköy'de kazandı - 2

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

18' Mücadelenin ilk şutunu Edin Dzeko çekti. Yıldız oyuncunun kafa vuruşu üstten auta gitti.

27'  Oosterwolde, Michut'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

34' Fenerbahçe Dzeko'nun golüyle öne geçti

45' İlk yarı sonucu 1-0.

76' Fenerbahçe'de Maximin, Osayi ve Dzeko'nun yerine Bartuğ, Mert Müldür ve En-Nesyri oyunda

76' Adana Demirspor'da Jose Rodriguez, Manev, Tayfun kenara geldi; Abdulsamet, Alioui, Fougeou oyuna girdi.

88' Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu kenara geldi, yerine Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.

90' Fenerbahçe'de İrfancan Kahveci yerine Oğuz Aydın girdi.

90+3' Mourinho'ya sarı kart çıktı.

90+4' Mücadele sona erdi: 1-0

Jose Mourinho siftah yaptı, Fenerbahçe Kadıköy'de kazandı - 3

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemedi.

Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Fred de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bıraktı.

Bu isimlerin yanı sıra Luan Peres, Ryan Kent, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor ve Samet Akaydın da kadroya dahil edilmedi.

Jose Mourinho siftah yaptı, Fenerbahçe Kadıköy'de kazandı - 4

MOURİNHO İLK LİG MAÇINDA

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, takımının başında ilk lig maçına çıktı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde ilk lig maçına çıkan teknik direktörlerine tezahüratlarla destek verdi.

Öte yandan Fenerbahçe'de yeni transferlerden Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri de ilk lig maçı heyecanını yaşadı.

Jose Mourinho siftah yaptı, Fenerbahçe Kadıköy'de kazandı - 5

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımıyla oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik direktör, Ülker Stadı'nda oynanan maçta Lille müsabakasına ilk 11'de başlattığı Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic'i yedek soyundurdu.

Deneyimli teknik direktör, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku ve İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de değerlendirdi.

Jose Mourinho siftah yaptı, Fenerbahçe Kadıköy'de kazandı - 6

YENİ TRANSFERLERDEN MERCAN DA KADROYA ALINMADI

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Levent Mercan, Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Mourinho'nun UEFA listesine de dahil etmediği genç oyuncu, ligde de şans bulamadı.

Jose Mourinho siftah yaptı, Fenerbahçe Kadıköy'de kazandı - 7

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Fenerbahçeli taraftarlar, ilk lig maçında takımını yalnız bırakmadı.

Karşılaşma öncesinde stat çevresinde toplanan sarı-lacivertliler, sahaya çıkan oyuncularına tezahüratlarla destek verdi.

Jose Mourinho siftah yaptı, Fenerbahçe Kadıköy'de kazandı - 8

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Ooswterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Maximin, Dzeko.

Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose, Milad, Michut, Maestro, Tayfun, Yusuf Sarı, Barasi.

Jose Mourinho siftah yaptı, Fenerbahçe Kadıköy'de kazandı - 9

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Jose Mourinho siftah yaptı, Fenerbahçe Kadıköy'de kazandı - 10
Jose Mourinho siftah yaptı, Fenerbahçe Kadıköy'de kazandı - 11
Jose Mourinho siftah yaptı, Fenerbahçe Kadıköy'de kazandı - 12
Jose Mourinho siftah yaptı, Fenerbahçe Kadıköy'de kazandı - 13
Jose Mourinho siftah yaptı, Fenerbahçe Kadıköy'de kazandı - 14
Jose Mourinho siftah yaptı, Fenerbahçe Kadıköy'de kazandı - 15
Jose Mourinho siftah yaptı, Fenerbahçe Kadıköy'de kazandı - 16
Jose Mourinho siftah yaptı, Fenerbahçe Kadıköy'de kazandı - 17
Jose Mourinho siftah yaptı, Fenerbahçe Kadıköy'de kazandı - 18
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