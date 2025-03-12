Jose Mourinho sözlerinin ardından tepki oluşmuştu: Didier Drogba'dan Galatasaray için "imalı doğum günü" paylaşımı

"BABAM NASIL IRKÇI OLABİLİR?"

Mourinho'ya destek olan Drogba'nın paylaşımında, "Sevgili Galatasaray, sarı-kırmızılı formayı giymenin benim için ne kadar gurur verici olduğunu ve Türkiye'nin en çok kupa kazanan kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Rekabetlerin ne kadar tutkulu ve hararetli olabileceğini hepimiz biliyoruz ve ben bunu deneyimleyecek kadar şanslıydım. Son zamanlarda Jose Mourinho hakkında yapılan yorumları gördüm. Bana güvenin, Jose'yi yıllardır tanıyorum ve o bir ırkçı değil; tarih bunu kanıtlıyor. Maçlarımıza odaklanalım, aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanarak 5. yıldızımızı takalım. 'Babam' nasıl ırkçı olabilir?" ifadeleri yer aldı.