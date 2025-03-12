NTV.COM.TR

Jose Mourinho sözlerinin ardından tepki oluşmuştu: Didier Drogba'dan Galatasaray için "imalı doğum günü" paylaşımı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin yankıları uzun süre devam etmiş ve teknik direktör Jose Mourinho'nun açıklamaları spor kamuoyunun gündemine oturmuştu. Sarı - kırmızılı taraftarlar Portekizli çalıştırıcıya tepki gösterirken, eski futbolcu Didier Drogba deneyimli teknik adama destek paylaşımı yapmıştı. Bu durum sonrasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Jose Mourinho sözlerinin ardından tepki oluşmuştu: Didier Drogba'dan Galatasaray için "imalı doğum günü" paylaşımı - 1

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi sonrası sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun açıklamaları hem Türk hem de dünya basınında geniş yer bulmuştu.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Jose Mourinho sözlerinin ardından tepki oluşmuştu: Didier Drogba'dan Galatasaray için "imalı doğum günü" paylaşımı - 2

"MAYMUN" İFADESİ KRİZE NEDEN OLDU

Portekizli çalıştırıcı maç sonundaki basın toplantısında "Eğer Türk hakem olsaydı Yusuf maçın başında kart görürdü ve benim onu oyundan çıkarmam gerekirdi. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadelerini kullanmıştı

Jose Mourinho sözlerinin ardından tepki oluşmuştu: Didier Drogba'dan Galatasaray için "imalı doğum günü" paylaşımı - 3

DROGBA'DAN DESTEK

Bu durum sonrasında sarı - kırmızılı kulüpten büyük tepki gelirken, iki taraf da konuyu hukuk zeminine taşımıştı. Jose Mourinho'nun sözleri gündem olurken, tecrübeli teknik adamın eski öğrencisi ve aynı zamanda Galatasaray'ın da eski futbolcusu Didier Drogba dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.

Jose Mourinho sözlerinin ardından tepki oluşmuştu: Didier Drogba'dan Galatasaray için "imalı doğum günü" paylaşımı - 4

"BABAM NASIL IRKÇI OLABİLİR?"

Mourinho'ya destek olan Drogba'nın paylaşımında, "Sevgili Galatasaray, sarı-kırmızılı formayı giymenin benim için ne kadar gurur verici olduğunu ve Türkiye'nin en çok kupa kazanan kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Rekabetlerin ne kadar tutkulu ve hararetli olabileceğini hepimiz biliyoruz ve ben bunu deneyimleyecek kadar şanslıydım. Son zamanlarda Jose Mourinho hakkında yapılan yorumları gördüm. Bana güvenin, Jose'yi yıllardır tanıyorum ve o bir ırkçı değil; tarih bunu kanıtlıyor. Maçlarımıza odaklanalım, aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanarak 5. yıldızımızı takalım. 'Babam' nasıl ırkçı olabilir?" ifadeleri yer aldı.

Jose Mourinho sözlerinin ardından tepki oluşmuştu: Didier Drogba'dan Galatasaray için "imalı doğum günü" paylaşımı - 5

"PR ÇALIŞMASINA DROGBA DA DAHİL"

Fildişili efsanenin Jose Mourinho'ya destek vermesi sarı - kırmızılı camia tarafından hoş karşılanmamış ve Drogba da taraftarların yoğun eleştirisine maruz kalmıştı. Hatta Galatasaray Yöneticisi Eray Yazgan açıklamasında "Drogba dahil, Mourinho hakkında paylaşımlar yapanlar PR çalışmasının bir tezahürü. Rangers maçını izleme imkanınız oldu mu? Ne yapsalar dönüyor kendilerini buluyor. Talisca'nın kendini komik şekilde yerlere atışı, Mourinho'nun zıplayışlarını falan hep birlikte izledik." demişti.

Jose Mourinho sözlerinin ardından tepki oluşmuştu: Didier Drogba'dan Galatasaray için "imalı doğum günü" paylaşımı - 6
Jose Mourinho sözlerinin ardından tepki oluşmuştu: Didier Drogba'dan Galatasaray için "imalı doğum günü" paylaşımı - 7

DOĞUM GÜNÜ KUTLANMADI

Yaşanan gelişmeler üzerine Galatasaray Kulübü'nün resmi X hesabından dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı - kırmızılı kulübün herhangi bir sosyal medya hesabından Didier Drogba'nın doğum günü için paylaşımda bulunulmadı.

Jose Mourinho sözlerinin ardından tepki oluşmuştu: Didier Drogba'dan Galatasaray için "imalı doğum günü" paylaşımı - 8

İMALI PAYLAŞIM

Drogba ise Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl doğum gününü kutladığı gönderiyi ekran görüntüsü alarak Instagram hikayesinde paylaştı ve göndermede bulundu. Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz sene Drogba'nın doğum gününü "Unutulmaz futbolcumuz Didier Drogba'nın doğum günü!" ifadeleriyle kutlamıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER