Jose Mourinho sözlerinin ardından tepki oluşmuştu: Didier Drogba'dan Galatasaray için "imalı doğum günü" paylaşımı
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin yankıları uzun süre devam etmiş ve teknik direktör Jose Mourinho'nun açıklamaları spor kamuoyunun gündemine oturmuştu. Sarı - kırmızılı taraftarlar Portekizli çalıştırıcıya tepki gösterirken, eski futbolcu Didier Drogba deneyimli teknik adama destek paylaşımı yapmıştı. Bu durum sonrasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi sonrası sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun açıklamaları hem Türk hem de dünya basınında geniş yer bulmuştu.