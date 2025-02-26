Jose Mourinho ve Okan Buruk'a derbi faturası: 8 maç men ve para cezaları kapıda!

"EN FAZLA İFTİRA DAVASI AÇABİLİR"

Dinçer açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Mourinho, Galatasaray'a karşı en fazla iftira davası açabilir. Ancak ben bu durumun pek sonuç getireceğini düşünmüyorum. Ayrıca bu söylemin gereğinden fazla büyütüldüğünü düşünüyorum.

38. maddenin içeriğine bakıldığında 'futbolun marka değerini düşüren, TFF'nin saygınlığını zedeleyen kişiler' ifadesi bulunuyor. Bunun da karşılığı 1-3 maç ceza ya da hak mahrumiyeti karşılığı 1,5 milyon TL civarında bir para cezası verilebilir. Buruk'a alt sınırdan 1 maç ceza verilebilir. Mourinho'ya hak mahrumiyeti verilirse Okan Buruk'a da aynı yöntem izlenecektir. Buruk'un alabileceği maksimum ceza ise 3 maç olacak.

Galatasaray ya da kimse UEFA'ya başvuramaz. UEFA bu işi soruşturamaz. UEFA Disiplin Talimatı'nda Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi kapsamında yaşanan olaylar ele alınır. Yerel ligler için UEFA'nın yapabileceği hiçbir şey yok."