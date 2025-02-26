Jose Mourinho ve Okan Buruk'a derbi faturası: 8 maç men ve para cezaları kapıda!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray derbisi sonrası "Kulübede maymun gibi zıpladılar." sözleri spor gündemine oturdu. Karşılıklı açıklamalar peş peşe gelirken iki kulüp konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı. Irkçılık tartışmaları başlayan derbinin ardından Okan Buruk ve Mourinho TFF tarafından PFDK'ya sevk edildi. Peki iki teknik direktörü hangi cezalar bekliyor? İşte spor hukukçularının ırkçılık iddialarına yorumları ve beklenen cezalar hakkında görüşleri...
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve golsüz eşitlikle sonuçlanan derbinin ardından Jose Mourinho'nun açıklamaları spor gündemine oturdu.
Galatasaray, Mourinho'nun "Kulübede maymun gibi zıpladılar." ifadelerinin ardından konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise konu hakkında, "Bu bir benzetme, tasvir! Irkçılık ne alaka! Okan Hoca siyahi mi?" ifadelerini kullandı.
Dünyaca ünlü teknik direktör Mourinho'nun bu açıklamaları spor dünyasında yeni bir perde açarken spor hukukçuları konuyu ntv.com.tr'ye değerlendirdi.