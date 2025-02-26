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Jose Mourinho ve Okan Buruk'a derbi faturası: 8 maç men ve para cezaları kapıda!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray derbisi sonrası "Kulübede maymun gibi zıpladılar." sözleri spor gündemine oturdu. Karşılıklı açıklamalar peş peşe gelirken iki kulüp konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı. Irkçılık tartışmaları başlayan derbinin ardından Okan Buruk ve Mourinho TFF tarafından PFDK'ya sevk edildi. Peki iki teknik direktörü hangi cezalar bekliyor? İşte spor hukukçularının ırkçılık iddialarına yorumları ve beklenen cezalar hakkında görüşleri...

Jose Mourinho ve Okan Buruk'a derbi faturası: 8 maç men ve para cezaları kapıda! - 1

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve golsüz eşitlikle sonuçlanan derbinin ardından Jose Mourinho'nun açıklamaları spor gündemine oturdu.

Galatasaray, Mourinho'nun "Kulübede maymun gibi zıpladılar." ifadelerinin ardından konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise konu hakkında, "Bu bir benzetme, tasvir! Irkçılık ne alaka! Okan Hoca siyahi mi?" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü teknik direktör Mourinho'nun bu açıklamaları spor dünyasında yeni bir perde açarken spor hukukçuları konuyu ntv.com.tr'ye değerlendirdi. 

SPOR&SKOR HABERLERİ

Jose Mourinho ve Okan Buruk'a derbi faturası: 8 maç men ve para cezaları kapıda! - 2

Spor hukukçusu Avukat Anıl Dinçer'e göre; Mourinho'nun ifadeleri doğru değil ancak buradan ırkçılık çıkarılması çok ağır olabilir.

"Spor hukukunda hakaret ve ırkçılığın ciddi yaptırımları var." diyen Dinçer, "Hakaret ve ırkçılık farklı kavramlar. Özellikle ırkçılık yaptırımı çok daha ağır. Bu olayda TFF ırkçılık ya da ayrımcılıktan dolayı sevk etmiyor. Madde 41 hakaret, 42 ise ırkçılık. TFF bu ifadeyi hakaret olarak algılamış." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho ve Okan Buruk'a derbi faturası: 8 maç men ve para cezaları kapıda! - 3

"Kulübede maymun gibi zıpladılar ifadesi hem hukuki hem insani olarak doğru bir ifade değil." ifadelerini kullanan Dinçer, "Ancak buradan ırkçılık çıkarılmasını çok ağır buluyorum. Irkçılıkta bence hem söylenen söze hem de söyleyen kişiye bakmak lazım. Mourinho kariyeri ve geçmişi itibarıyla herhangi bir ırkçı ifade ya da harekette bulunmadı. Mourinho'ya ırkçılık yakıştırması yapmak doğru değil. Burada ırkçılık değil, bir benzetme var. Yakışıksız bir ifade. TFF ceza vermezse çok daha farklı benzetmeler de gelebilir." diye konuştu. 

Jose Mourinho ve Okan Buruk'a derbi faturası: 8 maç men ve para cezaları kapıda! - 4

"8 MAÇ CEZA GELEBİLİR"

Dinçer gelebilecek cezaları ise şöyle açıkladı:

"Mourinho 36 ve 41. maddelerden sevk edildi. Cezalar ırkçılığa göre daha düşük olacak. Sportmenliğe aykırı hareket (36. Madde) 1-3 maç, hakaret (41. Madde) 2-5 maç ceza gelebilir. Alt sınırdan verilirse 36'dan 1 maç, 41'den 2 maçla birlikte toplam 3 maç ceza verilebilir. Üst sınırdan verilirse 36'dan 3, 41'den 5 maç ceza ile toplam 8 maç ceza gelebilir. Hak mahrumiyeti cezası da gelebilir ancak o paraya çevriliyor. Benim tahminim alt sınırdan ceza verilmesi yönünde olacak. Bir diğer olasılıkta da hak mahrumiyeti cezasıyla olay bir nevi geçiştirilecek."

Jose Mourinho ve Okan Buruk'a derbi faturası: 8 maç men ve para cezaları kapıda! - 5

"EN FAZLA İFTİRA DAVASI AÇABİLİR"

 Dinçer açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Mourinho, Galatasaray'a karşı en fazla iftira davası açabilir. Ancak ben bu durumun pek sonuç getireceğini düşünmüyorum. Ayrıca bu söylemin gereğinden fazla büyütüldüğünü düşünüyorum.

38. maddenin içeriğine bakıldığında 'futbolun marka değerini düşüren, TFF'nin saygınlığını zedeleyen kişiler' ifadesi bulunuyor. Bunun da karşılığı 1-3 maç ceza ya da hak mahrumiyeti karşılığı 1,5 milyon TL civarında bir para cezası verilebilir. Buruk'a alt sınırdan 1 maç ceza verilebilir. Mourinho'ya hak mahrumiyeti verilirse Okan Buruk'a da aynı yöntem izlenecektir. Buruk'un alabileceği maksimum ceza ise 3 maç olacak.

Galatasaray ya da kimse UEFA'ya başvuramaz. UEFA bu işi soruşturamaz. UEFA Disiplin Talimatı'nda Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi kapsamında yaşanan olaylar ele alınır. Yerel ligler için UEFA'nın yapabileceği hiçbir şey yok."

Jose Mourinho ve Okan Buruk'a derbi faturası: 8 maç men ve para cezaları kapıda! - 6

"UEFA’YA BAŞVURMA HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL"

Spor Hukukçusu Avukat Burak Kocagöncü ise derbi sonrası gerçekleşen PFDK’ya sevkler ile ilgili iki teknik adamın da alabileceği cezaları şöyle değerlendirdi:

"Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, oynanan müsabakanın iki Türk takımı arasında gerçekleşen bir Süper Lig maçı olması nedeniyle bu konuda karar vermeye yetkili mercii UEFA ya da FIFA değil Türkiye Futbol Federasyonu’dur. İlgili talimat ise TFF’nin Futbol Disiplin Talimatı’dır. Dolayısıyla Galatasaray’ın bu konu hakkında UEFA’ya başvurması hukuken mümkün değildir."

Jose Mourinho ve Okan Buruk'a derbi faturası: 8 maç men ve para cezaları kapıda! - 7

"1.5 MİLYON TL'YE KADAR PARA CEZASI"

"Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un müsabaka sonrası basın toplantısında kullandığı “futbolunu itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. Maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildi. Okan Buruk’a 38. madde kapsamında 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 30 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti cezası verilebilir. Cezaya ek olarak 1.500.000 TL’ye kadar para cezası verilmesi de ilgili talimat maddesi kapsamında mümkündür. Okan Buruk’a madde 38 kapsamında 1 ya da 2 maç ceza verilebileceğini düşünüyorum."

Jose Mourinho ve Okan Buruk'a derbi faturası: 8 maç men ve para cezaları kapıda! - 8

"Fenerbahçe teknik direktörü Jose Morinho ise aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. Maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası basın toplantısındaki yer alan “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. Maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildi. Mourinho’nun kullandığı ifadeyi değerlendirebilmemiz için öncelikle ayrımcılığın tanımına bakmamız gerekir."

Jose Mourinho ve Okan Buruk'a derbi faturası: 8 maç men ve para cezaları kapıda! - 9

"Ayrımcılık, talimatın ilgili maddesinde “Irk, dil, din, etnik köken ayrımcılığı veya herhangi bir şekilde ayrımcılık yaparak insanlık onurunu zedelemek” olarak tanımlanmıştır. Mourinho’nun kullandığı “Kulübede maymun gibi zıpladılar” ifadesinin tek bir kişiyi kapsayan bir ifade olmaması, yedek kulübesinde bulunan ve itiraz eden kişileri kast etmesi nedeniyle bunun ayrımcılık veya ırkçılık değil hakaret kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kullanılan ifadenin hakaret olarak değerlendirildiği durumda Mourinho’ya madde 41 kapsamında 2 ila 5 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün 12 arasında hak mahrumiyeti cezası verilebilir. Cezaya ek olarak 500.000 TL’ye kadar para cezası verilmesi de mümkündür. Madde 36’dan ise 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası alması mümkündür. Mourinho’nun madde 41 kapsamında 2 maç, madde 36 kapsamında 1 maç ceza alabileceğini düşünüyorum."

Jose Mourinho ve Okan Buruk'a derbi faturası: 8 maç men ve para cezaları kapıda! - 10

PFDK'NIN AÇIKLAMASI

PFDK'nın konu hakkında yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verilmişti:

"GALATASARAY A.Ş.Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK’un müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX ’in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 25.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

karar verilmiştir."

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