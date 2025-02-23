Jose Mourinho ve Okan Buruk'un derbi planı: Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe kritik maça çıkıyor
Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında dev derbi için geri sayım başladı. Lider Galatasaray ile takipçisi Fenerbahçe yarın karşılaşacak. Maç öncesi Jose Mourinho ve Okan Buruk'un derbi planı da netleşiyor. Sarı kırmızılılar derbide son dönemdeki üçlü savunma hattından vazgeçecek. Fenerbahçe ise üçlü savunma düzenini sürdürecek. İşte ayrıntılar ve teknik direktörlerin derbi planı...
Ezeli rekabette heyecanla beklenen zirve düellosu yarın. Galatasaray ile Fenerbahçe, 24'üncü haftanın kapanışında karşılaşacak.
Rams Park'ta yarın saat 20'de başlayacak derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
Yabancı hakemin yöneteceği mücadeleyesarı kırmızılılar 6 puanlık avantajla çıkacak.