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Jose Mourinho ve Okan Buruk'un derbi planı: Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe kritik maça çıkıyor

Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında dev derbi için geri sayım başladı. Lider Galatasaray ile takipçisi Fenerbahçe yarın karşılaşacak. Maç öncesi Jose Mourinho ve Okan Buruk'un derbi planı da netleşiyor. Sarı kırmızılılar derbide son dönemdeki üçlü savunma hattından vazgeçecek. Fenerbahçe ise üçlü savunma düzenini sürdürecek. İşte ayrıntılar ve teknik direktörlerin derbi planı...

Jose Mourinho ve Okan Buruk'un derbi planı: Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe kritik maça çıkıyor - 1

Ezeli rekabette heyecanla beklenen zirve düellosu yarın. Galatasaray ile Fenerbahçe, 24'üncü haftanın kapanışında karşılaşacak.

Rams Park'ta yarın saat 20'de başlayacak derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Yabancı hakemin yöneteceği mücadeleyesarı kırmızılılar 6 puanlık avantajla çıkacak.

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Jose Mourinho ve Okan Buruk'un derbi planı: Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe kritik maça çıkıyor - 2

Şampiyonluk yarışındaki farkı açmayı hedefleyen Okan Buruk'un ekibi, Avrupa Ligi'ne vedanın üzüntüsünü de unutmak istiyor.

Derbiye namağlup lider unvanıyla çıkacak Galatasaray'da Yunus Akgün takıma döndü.

Tedavileri süren Morata ve Jakobs'un kadroda yer almayacağı maçta, sezonu kapatan Mauro İcardi de arkadaşlarına destek vermek için tribünde yer alacak.

Jose Mourinho ve Okan Buruk'un derbi planı: Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe kritik maça çıkıyor - 3

Sarı kırmızılılar derbide son dönemdeki üçlü savunma hattından vazgeçecek.

4'lü savunma kurgulayan teknik direktör Okan Buruk'un, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim ve Eren Elmalı'yı tercih etmesi bekleniyor.

Orta sahadaki direnci arttırmayı hedefleyen teknik heyet, antrenmanlarda Torreira, Lemina ve Sara üçlüsünü denedi.

Jose Mourinho ve Okan Buruk'un derbi planı: Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe kritik maça çıkıyor - 4

Kanatlarda Sallai ve Barış Alper Yılmaz'ı oynatmayı planlayan Sarı kırmızılıların tek santrforu ise Osimhen olacak.

Jose Mourinho ve Okan Buruk'un derbi planı: Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe kritik maça çıkıyor - 5

Fenerbahçe ise derbide çıkışını sürdürüp, zirvedeki farkı 3 puana indirmenin peşinde.

Ligde 7 maçtır kazanıp, 2025 yılında oynadığı 13 maçta da kaybetmeyen sarı lacivertliler, Avrupa Ligi'ndeki tur biletinin moraliyle sahaya çıkacak.

Mourinho'nun ekibinde tedavileri sona eren Çağlar, Djiku ve Livakovic takıma döndü.

Jose Mourinho ve Okan Buruk'un derbi planı: Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe kritik maça çıkıyor - 6

Sakatlıkları süren Diego Carlos ve İsmail Yüksek kadroda olmayacak.

Üçlü savunma düzenini sürdürecek Fenerbahçe'de Amrabat ve Skriniar ile birlikte oynayacak isim henüz netleşmedi.

Jose Mourinho ve Okan Buruk'un derbi planı: Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe kritik maça çıkıyor - 7

Kanatlarda Oğuz ve Kostic'in oynaması beklenirken,, orta sahanın merkezinde Fred ve Szymanski olacak.

Hücum hattında ise Tadic, Dzeko ve En Nesyri forma giyecek.

Jose Mourinho ve Okan Buruk'un derbi planı: Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe kritik maça çıkıyor - 8

Şampiyonluk yarışını şekillendirebilecek derbiye ilgi büyük.

Biletlerin cuma günü tükendiği maçta, Fenerbahçe taraftarları da deplasman tribününde yer alacak.

Jose Mourinho ve Okan Buruk'un derbi planı: Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe kritik maça çıkıyor - 9
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