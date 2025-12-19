Jose Mourinho ve Rui Costa, Beşiktaş'ın yıldızına kafayı taktı! Transfer için strateji kuruldu
19.12.2025 12:00
NTV - Haber Merkezi
Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan Rafa Silva için teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Benfica devrede...
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Rafa Silva için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Uzun bir süredir siyah-beyazlılar ile maça çıkmayan Portekizli futbolcu için teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Benfica devreye girmişti.
BENFICA'NIN STRATEJİSİ
Record'un haberine göre Benfica, Beşiktaş ile yaptığı görüşmede Rafa Silva için istenen 15 milyon euro'luk bonservis bedelini gerçekçi bulmadı.
Haberin devamında Portekiz ekibinin transfer için aceleci olmaycağı ve gerekirse son ana kadar bekleyeceği kaydedildi.
ORKUN TEKLİFİNE RET
Benfica Yönetimi'nin, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Rafa Silva'yı baskı altına almak ve menajerleri sindirmek istediğine dair bir düşüncesinin olduğuna kanaat getirdiği belirtildi.
Öte yandan Portekiz basınındaki diğer haberlerde Benfica'nın, Orkun Kökçü'nün iki transfer taksidine (10 milyon euro) karşılık Rafa Silva transferine sıcak yaklaşmadığı aktarıldı.
32 yaşındaki futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 16 resmi maçta 5 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.
SÜREÇTE NELER YAŞANDI?
Siyah-beyazlı formayı son olarak 11. haftadaki Fenerbahçe derbisinde terleten Rafa Silva, sonrasında oynanan karşılaşmalarda sahaya çıkmamıştı.
Silva aynı zamanda takımla birlikte antrenmanlarda da yer almamış ve bireysel olarak çalışmalarını sürdürmüştü.
Rafa Silva, yaklaşık 1 ay boyunca takımla idmanlara çıkmazken bu süreç sonrası ilk olarak 4 Aralık'ta takım antrenmanında yer almıştı.
TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAMADI
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkmıştı.
Siyah-beyazlılar, Papara Park'ta oynanan maçta 3-1 öne geçmesine rağmen 10 kişi kalmasının da etkisiyle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç öncesinde Rafa Silva ile ilgili gelen soruyu yanıtlamıştı.
“KADRODA OLMAK İSTEMEDİ”
Yalçın, "Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız, problem yok." demişti.
"OYNAMAM DEMEDİM"
Bu sözlerin ardından Portekizli futbolcudan deneyimli çalıştırıcıya yanıt gelmişti.
A Bola'nın haberine göre Rafa Silva, Trabzonspor maçında oynayıp oynamama konusunda teknik heyetten kimseyle görüşmedi.
Haberin devamında teknik heyetten hiç kimseye "Oynamak istemiyorum" gibi bir ifade kullanmadığı aktarılmıştı.