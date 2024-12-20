NTV.COM.TR

Jose Mourinho'dan Arda Turan'a övgü: "Takımlar, teknik direktörlerinin yansımasıdır"

Eyüpspor maçı öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Arda Turan için "Arda'nın büyük bir potansiyeli var. Takımlar, teknik direktörlerinin yansımasıdır. Eyüpspor, Arda Hoca'nın yansıması." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'dan Arda Turan'a övgü: "Takımlar, teknik direktörlerinin yansımasıdır" - 1

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, ikas Eyüpspor maçı öncesi yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a konuştu.

Adı ara transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Aymeric Laporte ile ilgili Mourinho, "Teşekkür ederim ama transfer hakkında konuşmuyorum. Özellikle maçtan önce transfer hakkında konuşmayacağım." dedi. 

SPOR&SKOR HABERLERİ

Jose Mourinho'dan Arda Turan'a övgü: "Takımlar, teknik direktörlerinin yansımasıdır" - 2

Eyüpspor'un puan tablosundaki durumuna bakıldığında lige yeni çıkmış bir takım gibi görünmediğini söyleyen Porekizli teknik adam Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Jose Mourinho'dan Arda Turan'a övgü: "Takımlar, teknik direktörlerinin yansımasıdır" - 3

Mourinho'nun açıklamalarından öne çıkanlar.

"Eyüpspor, yeni çıkmış bir takım. Oyun tarzlarına bakınca yeni çıkmış takım gibi değiller, lig tablosuna, oyuncularına, teknik direktöre bakınca yeni çıkmış takım gibi değiller. Avrupa kupalarına katılma hedefleri, hırsları var. Arda Turan benim hakkımda iyi şeyler söylediyse teşekkür ederim."

Jose Mourinho'dan Arda Turan'a övgü: "Takımlar, teknik direktörlerinin yansımasıdır" - 4

"Ben onun hakkında dürüstçe fikrimi dile getirmiştim. Ben her zaman rakipleri ve teknik direktörlerini analiz ediyorum. Arda'nın büyük bir potansiyeli var. Takımlar, teknik direktörlerinin yansımasıdır. Eyüpspor, Arda Hoca'nın yansıması."

DAHA FAZLA GÖSTER