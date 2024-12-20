Jose Mourinho'dan Arda Turan'a övgü: "Takımlar, teknik direktörlerinin yansımasıdır"

"Ben onun hakkında dürüstçe fikrimi dile getirmiştim. Ben her zaman rakipleri ve teknik direktörlerini analiz ediyorum. Arda'nın büyük bir potansiyeli var. Takımlar, teknik direktörlerinin yansımasıdır. Eyüpspor, Arda Hoca'nın yansıması."