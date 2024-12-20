Jose Mourinho'dan Arda Turan'a övgü: "Takımlar, teknik direktörlerinin yansımasıdır"
Eyüpspor maçı öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Arda Turan için "Arda'nın büyük bir potansiyeli var. Takımlar, teknik direktörlerinin yansımasıdır. Eyüpspor, Arda Hoca'nın yansıması." ifadelerini kullandı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, ikas Eyüpspor maçı öncesi yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a konuştu.
Adı ara transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Aymeric Laporte ile ilgili Mourinho, "Teşekkür ederim ama transfer hakkında konuşmuyorum. Özellikle maçtan önce transfer hakkında konuşmayacağım." dedi.