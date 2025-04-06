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Jose Mourinho'dan Okan Buruk açıklaması: Bir görüntü, bin kelimeden iyidir

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 4-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, maçtaki tartışmalı pozisyonlar üzerine dikkat çeken ifadeler kullanırken, Galatasaray derbisi sonrası Okan Buruk ile yaşanan olayla ilgili de konuştu.

Jose Mourinho'dan Okan Buruk açıklaması: Bir görüntü, bin kelimeden iyidir - 1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 4-1 yendi ve zirveyle arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.

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Jose Mourinho'dan Okan Buruk açıklaması: Bir görüntü, bin kelimeden iyidir - 2

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mourinho, kadrodaki değişikliklerin sürpriz olmadığını belirtti.

Rakiplerini iyi analiz ettiklerini aktaran Portekizli teknik adam, şunları kaydetti:

"İyi bir teknik direktörleri var, kendisini çok beğeniyorum. Onların çizgiye basarak savunma arkası koşularıyla oynamalarını bekliyorduk. Bu sebepten 4'lü savunmayla çıkmaya karar verdik. Maximin geri dönmek için tekrardan form yakalayabilmek için çok çalıştı. Galatasaray maçında geldiğinin sinyallerini vermişti. 90 dakika oynayacak durumda değildi ama 60-65 dakikada bizim için ne kadar önemli olduğunu gösterdi." dedi. 

Jose Mourinho'dan Okan Buruk açıklaması: Bir görüntü, bin kelimeden iyidir - 3

Penaltı pozisyonunda VAR hakeminin çağırması gerektiğini belirten Mourinho, "VAR hakeminin orta hakemi çağırmadığını anlamıyorum. Bodrum ve Galatasaray maçında da gitmişti. Net bir penaltımız vardı, maçın hikayesini çok net değiştirebilirdi. Ondan sonra da rakibimiz gol attı ve zor bir ikinci yarıya çıkmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı. 

Jose Mourinho'dan Okan Buruk açıklaması: Bir görüntü, bin kelimeden iyidir - 4

"BİR GÖRÜNTÜ, BİN KELİMEDEN İYİDİR"

Derbide Okan Buruk ile aralarında yaşananlara ilgili soru üzerine Mourinho, "Şampiyonluk yarışı hakkında cevap vermek istemiyorum çünkü buna vereceğim cevap tehlikeli olabilir. Bence bir görüntü bin kelimeden daha iyidir. Ben size olanları anlatırsam benim versiyonum olur. Galatasaray'ın teknik direktörünün kendince farklı versiyonu vardır. Kelimelerin çok anlamı yok, görüntüler kendilerini konuşur. Eminim Hollywood da izlemiştir olanları." şeklinde yanıt verdi.

Jose Mourinho'dan Okan Buruk açıklaması: Bir görüntü, bin kelimeden iyidir - 5

Taraftarların futbolcuların sakatlık durumundan yeteri kadar haberdar olmadığını ve kararları kendisinin verdiğini anlatan Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maximin'i çok seviyorum. Kendisi harika bir çocuk. Fiziksel anlamda en üst seviyede olduğunda çok beğendiğim bir oyuncu. Kondisyonu düştüğünde ya da kafası Napoli'ye gitmekte olduğu zaman çalışmayı bıraktığında ben de işimi yapmak zorundayım. Onun yeteneklerine, yaratıcılığına ihtiyacımız var. Kendisi ve takım adına mutluyum. Futbol oynamayı seviyor, keyif aldığını görüyoruz. Umarım sezon sonuna kadar keyif alamaya ve ihtiyacımızı karşılamaya devam eder." diye konuştu. 

Jose Mourinho'dan Okan Buruk açıklaması: Bir görüntü, bin kelimeden iyidir - 6

Taraftarların İrfan Can'ın adını bağırmasından memnun olduğunu belirten Mourinho, "Ama her oyuncuya yapmadıkları için üzgünüm. Fenerbahçe'nin 35 milyon teknik direktörü var. Sadece bir teknik direktör karar veriyor. Doğru ya da yanlış olabilir ama bir kişi bu kararları veriyor. Bağırmaları farklı karar vermemi sağlamaz. İrfan da İsmail gibi sakatlıklar yaşadı. Dün adım adım takıma katıldı. Taraftarlar bu tarz şeyleri bilmiyor ama bir kişi biliyor." dedi.

Jose Mourinho'dan Okan Buruk açıklaması: Bir görüntü, bin kelimeden iyidir - 7
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