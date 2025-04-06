Jose Mourinho'dan Okan Buruk açıklaması: Bir görüntü, bin kelimeden iyidir

Taraftarların futbolcuların sakatlık durumundan yeteri kadar haberdar olmadığını ve kararları kendisinin verdiğini anlatan Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maximin'i çok seviyorum. Kendisi harika bir çocuk. Fiziksel anlamda en üst seviyede olduğunda çok beğendiğim bir oyuncu. Kondisyonu düştüğünde ya da kafası Napoli'ye gitmekte olduğu zaman çalışmayı bıraktığında ben de işimi yapmak zorundayım. Onun yeteneklerine, yaratıcılığına ihtiyacımız var. Kendisi ve takım adına mutluyum. Futbol oynamayı seviyor, keyif aldığını görüyoruz. Umarım sezon sonuna kadar keyif alamaya ve ihtiyacımızı karşılamaya devam eder." diye konuştu.