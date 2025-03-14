Jose Mourinho'dan olay açıklamalar: Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur | VAR'dakiler rahat uyuyacaklardır
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers maçı sonrasında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, hakem yönetimini beğenmediğini ifade ederken UEFA'ya göndermede bulundu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-1 kaybeden sarı - lacivertliler, İskoçya'daki rövanşta rakibine 2-0'lık üstünlük kurdu ve karşılaşmayı penaltılara taşıdı. Penaltılarda ise Rangers, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.