Jose Mourinho'dan olay açıklamalar: Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur | VAR'dakiler rahat uyuyacaklardır

"UMARIM UEFA BENİ CEZALANDIRMIYORDUR"

"Umuyorum UEFA cezalandırmıyordur beni. Kafamdan geçenleri dile getiremem, ceza alırım. Bugün olanlar, Budapeşte'nin sonucu değildir. Sıradan şeylerdir. United maçı, penaltılar, bugün olanlar.... VAR hakemi dünyanın en iyilerinden biri deniyor, Van Bokel. Ben bir hayal kuruyordum, 5 kez başarmıştım ama oyuncularım ilk kez kazanacaktı. Bu hayali paylaşan herkes için üzgünüm. Kolay değil ama yola devam edeceğiz."