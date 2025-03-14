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Jose Mourinho'dan olay açıklamalar: Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur | VAR'dakiler rahat uyuyacaklardır

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers maçı sonrasında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, hakem yönetimini beğenmediğini ifade ederken UEFA'ya göndermede bulundu.

Jose Mourinho'dan olay açıklamalar: Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur | VAR'dakiler rahat uyuyacaklardır - 1

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-1 kaybeden sarı - lacivertliler, İskoçya'daki rövanşta rakibine 2-0'lık üstünlük kurdu ve karşılaşmayı penaltılara taşıdı. Penaltılarda ise Rangers, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

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Jose Mourinho'dan olay açıklamalar: Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur | VAR'dakiler rahat uyuyacaklardır - 2

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşma sonrasında dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte Portekizli çalıştırıcının sözleri:

Jose Mourinho'dan olay açıklamalar: Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur | VAR'dakiler rahat uyuyacaklardır - 3

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

"Yorumu bizi ilk maçtan sonra öldüren uzmanlara bırakıyorum. Kendileri dürüst ama sertlerdi. Bugün de dürüstçe yorum yapacaklardır. Takımımla çok gurur duyuyorum. Saha içinde savaşmaktan bahsettiniz ama oyun olarak da açık ara farkla daha iyi olan bizdik."

Jose Mourinho'dan olay açıklamalar: Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur | VAR'dakiler rahat uyuyacaklardır - 4

"UMARIM UEFA BENİ CEZALANDIRMIYORDUR"

"Umuyorum UEFA cezalandırmıyordur beni. Kafamdan geçenleri dile getiremem, ceza alırım. Bugün olanlar, Budapeşte'nin sonucu değildir. Sıradan şeylerdir. United maçı, penaltılar, bugün olanlar.... VAR hakemi dünyanın en iyilerinden biri deniyor, Van Bokel. Ben bir hayal kuruyordum, 5 kez başarmıştım ama oyuncularım ilk kez kazanacaktı. Bu hayali paylaşan herkes için üzgünüm. Kolay değil ama yola devam edeceğiz."

Jose Mourinho'dan olay açıklamalar: Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur | VAR'dakiler rahat uyuyacaklardır - 5

"BU HAKSIZLIK"

"Bu akşam VAR hakeminin kötü bir uyku çekeceğini düşünmüyorum. Çok rahat, sessiz ve güzel bir gece geçirecektir. Sonrasında büyük bir milli maçta görev alacaktır ama biz hayallerimizi kaybettik. Bu haksızlık."

Jose Mourinho'dan olay açıklamalar: Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur | VAR'dakiler rahat uyuyacaklardır - 6

"PENALTI KAÇIRANLARIN KAFASINDA DÖNECEKTİR"

"Bir maçı bu şekilde kaybettiğiniz zaman tüm takım üzgün olur. Penaltı kaçıranlar yatağa yattıklarında o penaltı kafalarında dönecektir. Penaltılara da çalışmıştık, oyuncular bugün sıralamaya karar verdiler. Futbol böyle maalesef."

Jose Mourinho'dan olay açıklamalar: Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur | VAR'dakiler rahat uyuyacaklardır - 7

"DAHA FAZLA GURUR DUYAMAZDIM"

"Avrupa arenasında zorluk yaşadık bu sezon. Listeye yazamadığımız oyuncular var. Oğuz Aydın olsa hızıyla nasıl olurdu diye düşünüyorum bugün. 14-15. maçı oynadık Avrupa'da. Eleneceksek, bu şekilde elenmek daha iyi. Başka takımlar gibi Avrupa'da o gururu hissetmeden elenmedik. Penaltıları kazansaydık bile bundan daha fazla gurur duyamazdım."

Jose Mourinho'dan olay açıklamalar: Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur | VAR'dakiler rahat uyuyacaklardır - 8
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