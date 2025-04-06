Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı sonrası VAR tepkisi: "Dünyanın her yerinde penaltı"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 4-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, maçtaki tartışmalı pozisyonlar üzerine dikkat çeken ifadeler kullanırken, Galatasaray derbisi sonrası Okan Buruk ile yaşanan olayla ilgili de konuştu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 4-1 yendi ve zirveyle arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.