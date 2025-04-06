Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı sonrası VAR tepkisi: "Dünyanın her yerinde penaltı"

"ÇİN'DE, AVUSTRALYA'DA PENALTI"

"İlk yarıda da iyi bir oyun oynadık. Trabzonspor organize bir takım, iyi bir teknik direktörleri var. İlk yarı dengeliydi. İlk yarı 1-0 biz önde olmalıydık, dünyanın her yerinde penaltı olan pozisyonu hakem görmedi, VAR da çağırmadı. Çin'de, Avustralya'da, dünyanın her yerinde penaltı olan bir pozisyonu hakem görmedi!"