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Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı sonrası VAR tepkisi: "Dünyanın her yerinde penaltı"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 4-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, maçtaki tartışmalı pozisyonlar üzerine dikkat çeken ifadeler kullanırken, Galatasaray derbisi sonrası Okan Buruk ile yaşanan olayla ilgili de konuştu.

Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı sonrası VAR tepkisi: "Dünyanın her yerinde penaltı" - 1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 4-1 yendi ve zirveyle arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.

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Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı sonrası VAR tepkisi: "Dünyanın her yerinde penaltı" - 2

Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve müsabakadaki hakem kararlarına değindi.

İşte Mourinho'nun sözleri:

Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı sonrası VAR tepkisi: "Dünyanın her yerinde penaltı" - 3

"ÇİN'DE, AVUSTRALYA'DA PENALTI"

"İlk yarıda da iyi bir oyun oynadık. Trabzonspor organize bir takım, iyi bir teknik direktörleri var. İlk yarı dengeliydi. İlk yarı 1-0 biz önde olmalıydık, dünyanın her yerinde penaltı olan pozisyonu hakem görmedi, VAR da çağırmadı. Çin'de, Avustralya'da, dünyanın her yerinde penaltı olan bir pozisyonu hakem görmedi!"

Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı sonrası VAR tepkisi: "Dünyanın her yerinde penaltı" - 4

"Bodrum ve Galatasaray maçında VAR, hakemi çağırdı ama bu maçta çağırmayarak maçın gerçekliğini değiştirdi."

Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı sonrası VAR tepkisi: "Dünyanın her yerinde penaltı" - 5

"İkinci yarı yine takım olarak iyi oynadık ve Talisca güzel golleriyle maçı kazanmamızı sağladı."

Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı sonrası VAR tepkisi: "Dünyanın her yerinde penaltı" - 6

"Galatasaray maçının sonucunun etkisi olmadı, olduysa pozitif bir etki olmuştur."

Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı sonrası VAR tepkisi: "Dünyanın her yerinde penaltı" - 7
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