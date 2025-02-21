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Jose Mourinho'dan yabancı hakem açıklaması: Bu karardan mutluyum!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya yazdıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, TFF'nin yabancı hakem kararını olumlu karşıladığını ifade ettiç Portekizlik çalıştırıcı, "Karar verildi mi ? Üst düzey bir hakem mi ? Eğer karar verildiyse ve üst düzey bir Avrupalı hakem yönetecekse hem güvenirlilik açısından hem de maçın imajı açısından bu önemli. Bu karardan mutluyum." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'dan yabancı hakem açıklaması: Bu karardan mutluyum! - 1

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-0'ın rövanşında deplasmanda Belçika'nın Anderlecht ekibiyle 2-2 berabere kalarak adını son 16'ya yazdıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, derbiye atanan yabancı hakem hakkında konuştu.

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Jose Mourinho'dan yabancı hakem açıklaması: Bu karardan mutluyum! - 2

Mourinho, "Karar verildi mi ? Üst düzey bir hakem mi ? Eğer karar verildiyse ve üst düzey bir Avrupalı hakem yönetecekse hem güvenirlilik açısından hem de maçın imajı açısından bu önemli. Bu karardan mutluyum." dedi.

Jose Mourinho'dan yabancı hakem açıklaması: Bu karardan mutluyum! - 3

Son 16 turunda gönlünden geçen takım sorusuna ise Mourinho, "Olympiakos'a uçuş süresi daha kısa o yüzden onlar olabilir ama İskoçya'ya da gitmemiz gerekirse gideriz. Harika bir stadyumları var. Bizlere fark etmiyor. İstanbul'da oynayacağımız ilk maçta da rakibimizin kim olduğu fark etmiyor. Fred orada önemli eksik olacak bizim için. Şimdi Avrupa Ligi'ni unutacağız." yanıtını verdi.

Jose Mourinho'dan yabancı hakem açıklaması: Bu karardan mutluyum! - 4

Maçın durmasına da değinen Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:

"Olay ilk olduğunda ne olduğunu bilmiyorduk. İçeri girince hakem bana ne olduğunu söyledi. O ana kadar işler çok iyi gidiyordu. Daha sonra oyun en iyi olduğumuz anda durdu ki bu rakibimize yaradı. Hakem ve rakip teknik direktör güvenlikle ilgili sorun olduğunu söyledi. Benim endişelendiğim konu sakatlıkların olmasıydı çünkü ısınma yapamıyorduk. Hakemden sahaya çıkınca ısınma için süre istemiştim. Bunun dışında güzel maç oldu. Üst düzey bir hakem yönetti ve maç boyu kontrolü elinde tuttu. Taraftarlarımız her zaman olduğu gibi bizi destekledi."

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