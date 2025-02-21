Jose Mourinho'dan yabancı hakem açıklaması: Bu karardan mutluyum!
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya yazdıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, TFF'nin yabancı hakem kararını olumlu karşıladığını ifade ettiç Portekizlik çalıştırıcı, "Karar verildi mi ? Üst düzey bir hakem mi ? Eğer karar verildiyse ve üst düzey bir Avrupalı hakem yönetecekse hem güvenirlilik açısından hem de maçın imajı açısından bu önemli. Bu karardan mutluyum." ifadelerini kullandı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-0'ın rövanşında deplasmanda Belçika'nın Anderlecht ekibiyle 2-2 berabere kalarak adını son 16'ya yazdıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, derbiye atanan yabancı hakem hakkında konuştu.