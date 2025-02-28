Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezası dünya basınında: "Bu iş burada bitmez"

TEPKİ ÇEKEN "MAYMUN" İFADESİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında "Eğer Türk hakem olsaydı Yusuf maçın başında kart görürdü ve benim onu oyundan çıkarmam gerekirdi. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadelerini kullanmıştı.