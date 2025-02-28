NTV.COM.TR

Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezası dünya basınında: "Bu iş burada bitmez"

Galatasaray deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun maç sonu düzenlenen basın toplantısında kullandığı ifadeler sonrası 4 maç men cezası aldığı açıklanmıştı. Dünya basını, Portekizli çalıştırıcının cezasını değerlendirdi.

Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezası dünya basınında: "Bu iş burada bitmez" - 1

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti. RAMS Park'ta oynanan müsabaka 0-0'lık eşitlikle sonuçlanırken, maç sonundaki açıklamalar gündemi uzun süre meşgul etmişti.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezası dünya basınında: "Bu iş burada bitmez" - 2

TEPKİ ÇEKEN "MAYMUN" İFADESİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında "Eğer Türk hakem olsaydı Yusuf maçın başında kart görürdü ve benim onu oyundan çıkarmam gerekirdi. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadelerini kullanmıştı.

Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezası dünya basınında: "Bu iş burada bitmez" - 3

4 MAÇ CEZA

Bu açıklama sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Jose Mourinho'ya 4 maç men cezası verildiğini açıkladı.

Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezası dünya basınında: "Bu iş burada bitmez" - 4

DÜNYA BASINININ GÜNDEMİNDE

Portekizli çalıştırıcının aldığı ceza, dünya gündeminde de en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezası dünya basınında: "Bu iş burada bitmez" - 5

SKY/İNGİLTERE: SKANDALIN ARDINDAN CEZA AÇIKLANDI

"Jose Mourinho, İstanbul derbisindeki skandalın ardından 4 maç men cezası aldı. TFF, Portekizli teknik adamı 4 maçlığına kulübeden uzaklaştırdı."

Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezası dünya basınında: "Bu iş burada bitmez" - 6

MARCA/İSPANYA: O SÖZLER CEZASINI BULDU

"Jose Mourinho'nun 'Maymun gibi zıpladılar' açıklaması cezasını buldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü, 40 bin euro para cezası ödeyecek ve 4 maçtan men edilecek."

Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezası dünya basınında: "Bu iş burada bitmez" - 7

LE FIGARO/FRANSA: FIRTINALI DERBİ SONRASI 4 MAÇ CEZA

"Galatasaray yedek kulübesi maymun gibi zıpladı" diyen Mourinho, fırtınalı derbinin ardından dört maç ceza aldı. Federasyon bu ifadelerin "spor ahlakına aykırı" olduğunu belirtti."

Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezası dünya basınında: "Bu iş burada bitmez" - 8

DAILY MIRROR/İNGİLTERE: MOURINHO'YA AĞIR YAPTIRIM

"Jose Mourinho, 'ırkçılık' tartışmasına yol açan 'hakaret' içeren açıklaması nedeniyle ağır bir ceza aldı. Fenerbahçe çalıştırıcısı 4 maç men ve 35 bin sterlin para cezasına çarptırıldı."

Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezası dünya basınında: "Bu iş burada bitmez" - 9

SCOTTISH SUN/İSKOÇYA: RANGERS'A BİR HAFTA KALA...

"Fenerbahçe'nin Rangers ile karşılaşmasına bir hafta kala Jose Mourinho, büyük bir yasağa maruz kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu, Portekizli teknik direktöre sert çıktı ve 4 maç ceza verdi."

Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezası dünya basınında: "Bu iş burada bitmez" - 10

SDNA/YUNANİSTAN: DROGBA KURTARDI MI?

"Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Mourinho'ya ağır ceza. Didier Drogba'nın desteği belki de kendisini daha büyük bir darbeden kurtardı, yoksa kurtarmadı mı?"

Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezası dünya basınında: "Bu iş burada bitmez" - 11

TERRA/BREZİLYA: MOURINHO TARTIŞMA YARATMAYA DEVAM EDİYOR

Jose Mourinho, kariyerinde tartışma yaratmaya devam ediyor, bu kez de Türkiye'de. Türk futbolundaki hakemlik standardını ve derbi maçtaki rakip davranışlarını eleştiren ünlü Portekizli teknik adam cezalara maruz kaldı.

Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezası dünya basınında: "Bu iş burada bitmez" - 12

RTP/PORTEKİZ: MOU'YA 4 MAÇ CEZA

"Jose Mourinho, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle TFF tarafından 4 maçlık cezaya çarptırıldı."

DAHA FAZLA GÖSTER