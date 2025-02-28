Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezası dünya basınında: "Bu iş burada bitmez"
Galatasaray deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun maç sonu düzenlenen basın toplantısında kullandığı ifadeler sonrası 4 maç men cezası aldığı açıklanmıştı. Dünya basını, Portekizli çalıştırıcının cezasını değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti. RAMS Park'ta oynanan müsabaka 0-0'lık eşitlikle sonuçlanırken, maç sonundaki açıklamalar gündemi uzun süre meşgul etmişti.