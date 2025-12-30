Jose Mourinho'ya çift haneli fark attı, ülkede tarih yazıyor! Francesco Farioli, Portekiz'de fırtına gibi
30.12.2025 09:20
Yolu bir dönem Süper Lig'den de geçmiş olan teknik direktör Francesco Farioli, Porto'nun başındaki grafiğiyle dikkatleri üzerine çekti.
Teknik direktörlük kariyerine Türkiye'de Fatih Karagümrük ile başlayan Francesco Farioli, şu anda Portekiz devi Porto'nun başında bulunuyor.
Portekiz Premier Lig'in 16. haftasında AVS'yi ağırlayan Porto, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Dragao Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 48 ve 64. dakikalarda Samu kaydetti.
TEK BERABERLİĞİ BENFICA'YA KARŞI
Bu skorla birlikte üst üste 8. kez kazanan Porto, toplamda ise 15. galibiyetini almış oldu. Farioli'nin ekibinin tek puan kaybı 8. haftada Benfica'yı konuk ettiği maçta aldığı 0-0'lık beraberlik sonrası gelmişti.
MOURINHO'YA 10 PUAN FARK
Portekiz Ligi'nde puanını 46'ya yükselten ve liderliğini sürdüren Porto, en yakın rakibi Sporting'in 5 puan önünde bulunuyor.
Öte yandan Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho ise 16 hafta sonunda Porto'nun 10 puan gerisinde 36 puanla 3. sırada yer alıyor.
"MAÇ MAÇ İLERLEMELİYİZ"
Karşılaşmanın ardından Benfica ile aralarındaki 10 puanlık fark için konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Gerçek şu ki daha önce de söylediğim gibi, bu uzun ve zorluklarla dolu bir maraton. Tüm maçlar böyle olacak ve biz de hazırlıklı olmalıyız. Sıralamalara bakmamalı, Santa Clara'dan başlayarak maç maç ilerlemeliyiz." dedi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon başında Porto ile 2 yıllık sözleşme imzalayan 36 yaşındaki çalıştırıcı, tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta 22 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 2.61'lik puan ortalaması yakaladı.
KARİYERİ TÜRKİYE'DE BAŞLADI
22 Mart 2021'de Karagümrük'te teknik direktörlük serüvenine başlayan Farioli, 27 maçta 1.52'lik puan ortalaması yakalamasının ardından 31 Aralık 2021'de Alanyaspor'un başına geçti. Farioli, burada ise çıktığı 48 maçta 1.54'lük puan ortalaması tutturdu.
SÜPER LİG DIŞI İLK TECRÜBE: NICE
Türkiye dışındaki ilk deneyimini 1 Temmuz 2023'te Nice ile yaşayan Farioli, geçirdiği tek sezonda 38 maçta takımının başında yer aldı ve 1.68'lik puan ortalamasıyla Fransız ekibinden ayrıldı.
AJAX İLE ŞAMPİYONLUK KAYBETTİ
Geçen sezonu Ajax'ın başında geçiren Farioli, son hafta şampiyonluğu kaptırdığı Hollanda ekibinde çıktığı 54 maçta 2.09'luk puan ortalaması tutturmuştu.