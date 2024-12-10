Jurgen Klopp'a küfür etmişti: Premier Lig'in skandal hakemi görevden alındı
İngiltere Premier Lig hakemi David Coote'un o dönem Liverpool'u çalıştıran Jurgen Klopp'a küfür ettiği ve ırkçılık yaptığı video ortaya çıkmıştı. Profesyonel Maç Görevlileri Kurumu (PGMOL) ve UEFA 42 yaşındaki hakemin görevinden men edildiğini açıkladı.
Premier Lig hakemi David Coote, PGMOL tarafından yapılan bir soruşturmanın ardından sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.
Coote, 42 yaşındaki hakemin eski Liverpool menajeri Jürgen Klopp hakkında aşağılayıcı ifadeler kullandığını gösteren bir videonun sosyal medyada yayılmasının ardından 11 Kasım’da hakemlik kurumu tarafından yetkisi askıya alınmıştı.
Videoda Coote’un Klopp için hakaret dolu sözler sarfettiği görülüyordu.