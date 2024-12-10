Jurgen Klopp'a küfür etmişti: Premier Lig'in skandal hakemi görevden alındı

Coote, “yalan ve iftira niteliğindeki iddiaları şiddetle reddettiğini” belirten bir açıklama yaptı ve şunları ekledi:

“Özel hayatımda yaşadığım sorunlar ne olursa olsun, bunlar sahadaki kararlarımı hiçbir zaman etkilemedi. Oyunun bütünlüğüne her zaman en yüksek saygıyı duydum ve maçları tarafsız bir şekilde, elimden gelen en iyi şekilde yönettim.”