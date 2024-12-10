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Jurgen Klopp'a küfür etmişti: Premier Lig'in skandal hakemi görevden alındı

İngiltere Premier Lig hakemi David Coote'un o dönem Liverpool'u çalıştıran Jurgen Klopp'a küfür ettiği ve ırkçılık yaptığı video ortaya çıkmıştı. Profesyonel Maç Görevlileri Kurumu (PGMOL) ve UEFA 42 yaşındaki hakemin görevinden men edildiğini açıkladı.

Jurgen Klopp'a küfür etmişti: Premier Lig'in skandal hakemi görevden alındı - 1

Premier Lig hakemi David Coote, PGMOL tarafından yapılan bir soruşturmanın ardından sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.

Coote, 42 yaşındaki hakemin eski Liverpool menajeri Jürgen Klopp hakkında aşağılayıcı ifadeler kullandığını gösteren bir videonun sosyal medyada yayılmasının ardından 11 Kasım’da hakemlik kurumu tarafından yetkisi askıya alınmıştı.

Videoda Coote’un Klopp için hakaret dolu sözler sarfettiği görülüyordu.

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Jurgen Klopp'a küfür etmişti: Premier Lig'in skandal hakemi görevden alındı - 2

PGMOL, Coote’un işten çıkarıldığını doğrulayan 10 Aralık tarihli açıklamasında şunları söyledi:

“David Coote’un davranışlarına yönelik kapsamlı bir soruşturmanın ardından, PGMOL ile olan sözleşmesi bugün itibarıyla feshedilmiştir. David Coote’un eylemleri, iş sözleşmesinin hükümlerini ciddi şekilde ihlal ettiği tespit edilmiştir ve pozisyonu sürdürülemez olarak değerlendirilmiştir. David Coote’a destek olmak bizim için hala önemli ve refahına olan bağlılığımız devam ediyor.”

Jurgen Klopp'a küfür etmişti: Premier Lig'in skandal hakemi görevden alındı - 3

BAHİS SORUŞTURMASI DA GEÇİRİYOR

Öte yandan Klopp'u aşağılayıcı yorumlar yapan Coote, İngiltere Futbol Federasyonu’nun (FA) bahis kurallarını ihlal ettiği iddiaları üzerine ayrı bir soruşturmanın da konusu olmaya devam ediyor.

Söz konusu iddialar ilk olarak The Sun tarafından bildirildi ve Coote’un Ekim 2019’da Leeds United oyuncusu Ezgjan Alioski’ye karşı oynanan West Bromwich Albion Şampiyona maçında Alioski’ye sarı kart verme olasılığını maç öncesinde bir arkadaşıyla iddiaya girdiği öne sürüldü.

Jurgen Klopp'a küfür etmişti: Premier Lig'in skandal hakemi görevden alındı - 4

Coote, “yalan ve iftira niteliğindeki iddiaları şiddetle reddettiğini” belirten bir açıklama yaptı ve şunları ekledi:

“Özel hayatımda yaşadığım sorunlar ne olursa olsun, bunlar sahadaki kararlarımı hiçbir zaman etkilemedi. Oyunun bütünlüğüne her zaman en yüksek saygıyı duydum ve maçları tarafsız bir şekilde, elimden gelen en iyi şekilde yönettim.”

Jurgen Klopp'a küfür etmişti: Premier Lig'in skandal hakemi görevden alındı - 5

UEFA DA HAKEMLİKTEN MEN ETTİ

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, PGMOL ile aynı gün Coote’u kendi turnuvalarında hakemlikten men etti.

UEFA’nın Coote hakkındaki soruşturması devam ediyor ve 14 Kasım’da, UEFA’nın disiplin kurallarının potansiyel ihlalini değerlendirmek üzere bir etik ve disiplin müfettişi atandı.

Jurgen Klopp'a küfür etmişti: Premier Lig'in skandal hakemi görevden alındı - 6

PGMOL’un soruşturması, Coote’un başka bir kişiyle 2019-20 sezonunda Liverpool ile Burnley arasındaki bir Premier Lig maçı hakkında konuştuğunu gösteren bir video ortaya çıktığında başlatılmıştı.

Coote’un Klopp'un milliyetiyle ilgili aşağılayıcı bir bağlamda yaptığı bu yorum, eğer FA kurallarını ihlal ettiği tespit edilirse, ayrı bir yaptırım sonucunu doğurabilir.

Jurgen Klopp'a küfür etmişti: Premier Lig'in skandal hakemi görevden alındı - 7

Coote’un Premier Lig hakemi olarak yönettiği son maç, 9 Kasım’da Liverpool’un Aston Villa’yı 2-0 yendiği karşılaşmaydı.

Nottinghamshire doğumlu Coote, ilk kez 2017-18 sezonunda üst düzey bir maç yönetti ve sonraki sezonda Birleşik Krallık’taki en üst düzey hakem kategorisi olan Select One hakemi olarak atandı.

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