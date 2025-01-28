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Juventus-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son hafta maçları için nefesler tutuldu. Haftanın en kritik maçlarından birinde, bir üst tura çıkma hedefindeki İtalyan temsilcisi Juventus, Portekiz ekibi Benfica'yı konuk edecek. Mücadeleyi Romen hakem Istvan Kovacs yönetecekken maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalı merak konusu oldu. Peki, Juventus-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Juventus-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Juventus-Benfica maçına geri sayım başladı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, Kenan Yıldız'ın oynadığı Juventus ile karşı karşıya gelecek. Juventus, ev sahibi avantajını kullanarak üç puan için sahaya çıkacak. Futbolseverler de maça dair bilgilere odaklandı. İşte, Juventus-Benfica maçı hakkında bilgiler...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Juventus-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

JUVENTUS-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?


Juventus-Benfica Şampiyonlar Ligi maçı, 29 Ocak Çarşamba TSİ ile 23:00'te başlayacak.

Mücadele, tabii spor ekranından yayınlanacak.

Juventus-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

MUHTEMEL İLK 11'LER


JUVENTUS: Di Gregorio; McKennie, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Luiz, Thuram; Kenan ,Koopmeiners, Mbangula; González

BENFİCA: Trubin; Araujo, Otamendi, Silva, Bah; Aursnes, Luis; Di Maria, Orkun, Schjelderup; Pavlidis

Juventus-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 8. HAFTANIN PROGRAMI


"Devler Ligi"nde tamamı 29 Ocak'ta TSİ 23.00'te oynanacak 8. hafta maçlarının programı şöyle:

Sporting (Portekiz)-Bologna (İtalya)

PSV (Hollanda)-Liverpool (İngiltere)

Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)

Stuttgart (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa)

Sturm Graz (Avusturya)-Leipzig (Almanya)

Manchester City (İngiltere)-Club Brugge (Belçika)

Bayern Münih (Almanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

Inter (İtalya)-Monaco (Fransa)

Borussia Dortmund (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Barcelona (İspanya)-Atalanta (İtalya)

Bayer Leverkusen (Almanya)-Sparta Prag (Çekya)

Juventus (İtalya)-Benfica (Portekiz)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Milan (İtalya)

Salzburg (Avusturya)-Atletico Madrid (İspanya)

Lille (Fransa)-Feyenoord (Hollanda)

Aston Villa (İngiltere)-Celtic (İskoçya)

Girona (İspanya)-Arsenal (İngiltere)

Brest (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

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