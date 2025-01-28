Juventus-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Juventus-Benfica maçına geri sayım başladı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, Kenan Yıldız'ın oynadığı Juventus ile karşı karşıya gelecek. Juventus, ev sahibi avantajını kullanarak üç puan için sahaya çıkacak. Futbolseverler de maça dair bilgilere odaklandı. İşte, Juventus-Benfica maçı hakkında bilgiler...