Juventus-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda İtalya'nın güçlü ekibi Juventus ile karşı karşıya gelecek. Son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u 5-2 yenerek skor avantajını eline alan Galatasaray, her türlü beraberlik ve galibiyette tur atlayan taraf olacak. Galatasaray mağlup olsa bile her türlü 2 farklı mağlubiyetlerde de tur atlamayı garantileyecek. Peki, Juventus-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?