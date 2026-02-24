Juventus-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi
24.02.2026 11:10
AA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda İtalya'nın güçlü ekibi Juventus ile karşı karşıya gelecek. Son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u 5-2 yenerek skor avantajını eline alan Galatasaray, her türlü beraberlik ve galibiyette tur atlayan taraf olacak. Galatasaray mağlup olsa bile her türlü 2 farklı mağlubiyetlerde de tur atlamayı garantileyecek. Peki, Juventus-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Juventus ile heyecan seviyesi yüksek bir mücadeleye çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması durumunda İngiltere ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek. Kritik maç öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Juventus-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
JUVENTUS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında 25 Şubat Çarşamba günü İtalya ekibi Juventus'a konuk olacak.
Allianz Stadı'ndaki karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek.
Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?
Sarı-kırmızılılar, organizasyonun lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off etabına yükseldi.
Bu turun ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalacak. Üç farklı mağlubiyette maç uzayacak, 4 veya daha farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek.
Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması durumunda İngiltere ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.
GALATASARAY'DA 3 İSİM KARŞILAŞMADA YOK
Galatasaray'da üç futbolcu statü gereği forma giyemeyecek.
Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için Juventus maçında oynayamayacak.
JUVENTUS 5 MAÇTIR GALİBİYET YÜZÜ GÖRMÜYOR
Juventus, çıktığı son 5 resmi müsabakada 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Söz konusu dönemde ilk olarak İtalya Kupası'nda Atalanta'ya deplasmanda 3-0 mağlup olan Juventus, ligin 24. haftasında da iç sahada Lazio ile 2-2 berabere kaldı. Sonraki haftada ligde konuk olduğu Inter'e 3-2 kaybeden Torino ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray'a deplasmanda 5-2 yenildi.
Son resmi maçında Como'ya iç sahada 2-0 yenilen Juventus, söz konusu dönemde 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 15 golü kalesinde gördü.