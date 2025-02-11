Juventus-PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalyan devi Juventus, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı konuk edecek. Son 16'ya yükselmek isteyen iki ekip, sahada kıyasıya bir mücadele verecek. Juventus, seyircisi önünde hata yapmadan tur kapısını aralamayı hedeflerken, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ise rövanş öncesi üstünlük sağlamak istiyor. Peki, Juventus-PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu heyecanı devam ediyor. Juventus ile PSV Eindhoven, Şampiyonlar Ligin'nde bir üst tura çıkmak için kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. İtalyan ekibinde gösterdiği performansla dikkat çeken milli oyuncu Kenan Yıldız'ın PSV Eindhoven karşısında sahaya ilk 11’de çıkması bekleniyor. İşte, Juventus-PSV maçı hakkında bilgiler...