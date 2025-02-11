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Juventus-PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalyan devi Juventus, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı konuk edecek. Son 16'ya yükselmek isteyen iki ekip, sahada kıyasıya bir mücadele verecek. Juventus, seyircisi önünde hata yapmadan tur kapısını aralamayı hedeflerken, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ise rövanş öncesi üstünlük sağlamak istiyor. Peki, Juventus-PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Juventus-PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu heyecanı devam ediyor. Juventus ile PSV Eindhoven, Şampiyonlar Ligin'nde bir üst tura çıkmak için kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. İtalyan ekibinde gösterdiği performansla dikkat çeken milli oyuncu Kenan Yıldız'ın PSV Eindhoven karşısında sahaya ilk 11’de çıkması bekleniyor. İşte, Juventus-PSV maçı hakkında bilgiler...

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Juventus-PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

JUVENTUS-PSV EINDHOVEN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Juventus-PSV Eindhoven maçı, 11 Şubat Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-PSV Eindhoven maçı, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Juventus-PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

TAKIMLARIN BU SEZONKİ AVRUPA KARNESİ

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Dusan Vlahovic, Kolo Muani ve Kenan Yıldız gibi yetenekli isimlerle hücumda etkili olmayı amaçlayan İtalyan ekibi, bu performansını sürdürmek istiyor.

Hollanda ekibi PSV Eindhoven ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak iyi bir grafik çizdi.

Juventus-PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

MUHTEMEL İLK 11'LER


Juventus: Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; McKennie, Locatelli; Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani

PSV Eindhoven Benitez; Karsdorp, Flamingo, Obispo, Junior; Veerman, Schouten; Bakayoko, Til, Lang; De Jong

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