Juventus-PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TAKIMLARIN BU SEZONKİ AVRUPA KARNESİ

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.



Dusan Vlahovic, Kolo Muani ve Kenan Yıldız gibi yetenekli isimlerle hücumda etkili olmayı amaçlayan İtalyan ekibi, bu performansını sürdürmek istiyor.



Hollanda ekibi PSV Eindhoven ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak iyi bir grafik çizdi.