Juventus'ta tarihi Galatasaray hezimetinin 5 nedeni belirlendi. "Kenan Yıldız'ın rüyası kabusa döndü"

Maç öncesinde Ali Sami Yen’de gol atmanın kendisi için bir rüya olacağını söylemişti. Ancak İstanbul’daki gece, hem onun hem de Juventus için adeta bir kabusa dönüştü. Kendi ceza sahası sınırında yaptığı hatalı kontrol, Sara’nın attığı golle sonuçlanan atağın başlangıcı oldu. Sallai’nin sert markajının da etkisiyle kısa sürede ayak bileğinden sorun yaşadı ve oyundan düştü. İlk yarıda direnç gösterse de ikinci yarıda Spalletti tarafından sürpriz biçimde forvetin ortasında görevlendirildiğinde Galatasaray savunması arasında kayboldu. Doğduğu ülkeye rakip olarak çıktığı ilk maçın böyle geçeceğini elbette beklemiyordu.