Juventus'ta tarihi Galatasaray hezimetinin 5 nedeni belirlendi. "Kenan Yıldız'ın rüyası kabusa döndü"
18.02.2026 13:15
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın Juventus'u 5-2'lik tarihi bir skorla mağlup etmesinin ardından dikkat çeken bir değerlendrme yapıldı.
Juventus, Galatasaray karşısında aldığı 5-2'lik yenilgiyle Şampiyonlar Ligi'ne veda etmenin eşiğine geldi.
Luciano Spalletti'nin takımının kötü bir gece geçirdiği karşılaşmada bazı futbolcuların inanılmaz bireysel hataları da sonucu ağırlaştırdı.
La Gazzetta Dello Sport'tan gazeteci Fabio Russo, Juventus'ta tarihi hezimete neden olan 5 ismi kaleme aldı.
İşte yapılan değerlendirme:
"HEZİMETİN 5 YÜZÜ"
Tarihi bir yenilgi... Juventus’u Şampiyonlar Ligi’nin dışına iten ve rövanşta mucize aramak zorunda bırakacak bir sonuç. Spalletti yönetimindeki siyah-beyazlıların Galatasaray deplasmanında aldığı ağır 5-2’lik mağlubiyet, takımın genel kırılganlığının yanı sıra Türk ekibinin gollerine zemin hazırlayan bireysel hataları da gözler önüne serdi. İşte Ali Sami Yen’de Juventus hezimetinin 5 yüzü:
JUAN CABAL
Spalletti’nin planında Cabal’ın oyuna girişi, ilk yarının sonlarında ikinci sarı kartı görme riski yaşayan Cambiaso’nun zorlandığı sol kanatta Barış Alper Yılmaz’ın etkisini azaltmak içindi. Ancak sonuç tam tersi oldu. İkinci yarının 4. dakikasında önce Türk kanat oyuncusuna çizgide geçildi, ardından aynı pozisyonun devamında onu gözden kaçırarak çaprazdan vurmasına izin verdi ve bu atak 2-2’lik golle sonuçlandı. Sonraki 18 dakika içinde Yılmaz’a yaptığı faul, Türk takımını öne geçiren serbest vuruşa yol açtı ve ardından kırmızı kart gördü. Toplam 22 dakikalık bir felaket.
LLOYD KELLY
Juventus’un yediği beş golün üçünde olumsuz rol oynadı ve bu goller takımı adeta yere serdi. Sara’nın kullandığı serbest vuruşta topu ıskaladı ve arkasındaki Sanchez’in golü bulmasına zemin hazırladı. Osimhen’in arkasına sarktığını fark edemedi, topu kaptırdı ve bu pozisyon 4-2’lik gole dönüştü. Boey’in attığı 5-2’lik gol öncesinde de Nijeryalı oyuncuyla girdiği mücadeleyi kaybetti. Son derece kötü bir gece geçirdi.
KENAN YILDIZ
Maç öncesinde Ali Sami Yen’de gol atmanın kendisi için bir rüya olacağını söylemişti. Ancak İstanbul’daki gece, hem onun hem de Juventus için adeta bir kabusa dönüştü. Kendi ceza sahası sınırında yaptığı hatalı kontrol, Sara’nın attığı golle sonuçlanan atağın başlangıcı oldu. Sallai’nin sert markajının da etkisiyle kısa sürede ayak bileğinden sorun yaşadı ve oyundan düştü. İlk yarıda direnç gösterse de ikinci yarıda Spalletti tarafından sürpriz biçimde forvetin ortasında görevlendirildiğinde Galatasaray savunması arasında kayboldu. Doğduğu ülkeye rakip olarak çıktığı ilk maçın böyle geçeceğini elbette beklemiyordu.
KHEPHREN THURAM
Inter’e karşı oynanan İtalya derbisini kaçırmasına neden olan kemik ödeminin ardından tam olarak hazır değildi ve bu durum sahaya da yansıdı. Takımın hatları arasındaki mesafelerin açılması, onun her zamanki gibi boşlukları kapatamamasının açık bir göstergesiydi. Zaten olumsuz giden performansına 13 top kaybı, 10 isabetsiz pas ve 5 ikili mücadelenin sadece birini kazanabilmesi eklendi. Üstelik Kelly’ye yaptığı anlamsız geri pas (neden topu uzaklaştırmadı?) Galatasaray’ın 4-2’lik golünün başlangıcı oldu.
MICHELE DI GREGORIO
Juventus kalecisinin doğrudan bir hatası yoktu, hatta birkaç iyi kurtarış yaptı. Ancak seleflerinde görülen güven hissini sahaya yansıtamadı. Yine de bazı pozisyonlarda soru işaretleri var: 3-2’lik golde kullanılan serbest vuruşta top ellerinin arasından geçti ve 5-2’lik golde Boey, direğin de yardımıyla çok dar bir açıdan gol buldu; bu tür pozisyonlarda gol olma oranı yalnızca yüzde 9 civarında. Kısacası başlıca sorumlu değildi, ancak daha fazlasını yapabilirdi.