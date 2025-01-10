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Juventus'un derbide tek umudu Kenan Yıldız: Tarihinde hiçbir oyuncuya böyle güvenmedi

Juventus, Serie A'da Torino ile oynayacağı derbi mücadelesinde Kenan Yıldız'a güveniyor. İtalyan basını, siyah-beyazlıların tarihinde bir derbi mücadelesinde 20 yaş altındaki hiçbir oyuncuya bu kadar güvenmediğini yazdı. Dusan Vlahovic'in yokluğunda yarın akşam Kenan Yıldız'ın derbiye ilk 11'de başlaması bekleniyor. Milli oyuncunun idolü ve Juventus efsanesi Del Piero ise ilk derbisine 25 Ocak 1995'te 20 yaşındayken çıkmıştı.

Juventus'un derbide tek umudu Kenan Yıldız: Tarihinde hiçbir oyuncuya böyle güvenmedi - 1

Juventus, Serie A'nın 20. haftasında Torino ile derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Juventus, Milan'a Süper Kupa yarı finalinde alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası galibiyet arıyor.

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Juventus'un derbide tek umudu Kenan Yıldız: Tarihinde hiçbir oyuncuya böyle güvenmedi - 2

TEK UMUDU KENAN YILDIZ

Juventus'un golcüsü Dusan Vlahovic'in takımla yapılan antrenmanlarda yer almadığı ve yarın akşam derbide oynayamayacağı öğrenildi. 

İtalyan kaynaklara göre, Del Piero, Sivori, Platini ve Baggio gibi isimlerin ardından "efsane 10 numaralı" formayı taşıyan Kenan Yıldız, yarın siyah-beyazlıların tek umudu olacak.

Juventus'un derbide tek umudu Kenan Yıldız: Tarihinde hiçbir oyuncuya böyle güvenmedi - 3

Ayrıca haberde Juventus'un tarihinde 20 yaşın altındaki bir oyuncuya hiçbir zaman bu kadar umut bağladığı bir şekilde derbiye çıkmadığı yazıldı.

Juventus'un derbide tek umudu Kenan Yıldız: Tarihinde hiçbir oyuncuya böyle güvenmedi - 4

İDOLÜ 20 YAŞINDA İLK DERBİSİNE ÇIKMIŞTI

Alessandro Del Piero ise ilk derbisini 25 Ocak 1995’te, 20 yaşındayken oynamış ve takım kaptanı Gianluca Vialli’nin iki gol attığı maçta Torino’ya 3-2 mağlup olmuşlardı.

19 yaşındaki Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 26 resmi maçta 5 gol atıp, 5 asistlik katkı verdi.  

Juventus'un derbide tek umudu Kenan Yıldız: Tarihinde hiçbir oyuncuya böyle güvenmedi - 5
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