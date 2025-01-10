Juventus'un derbide tek umudu Kenan Yıldız: Tarihinde hiçbir oyuncuya böyle güvenmedi
Juventus, Serie A'da Torino ile oynayacağı derbi mücadelesinde Kenan Yıldız'a güveniyor. İtalyan basını, siyah-beyazlıların tarihinde bir derbi mücadelesinde 20 yaş altındaki hiçbir oyuncuya bu kadar güvenmediğini yazdı. Dusan Vlahovic'in yokluğunda yarın akşam Kenan Yıldız'ın derbiye ilk 11'de başlaması bekleniyor. Milli oyuncunun idolü ve Juventus efsanesi Del Piero ise ilk derbisine 25 Ocak 1995'te 20 yaşındayken çıkmıştı.
Juventus, Serie A'nın 20. haftasında Torino ile derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
Juventus, Milan'a Süper Kupa yarı finalinde alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası galibiyet arıyor.