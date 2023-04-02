Kadıköy'de 6 gollü derbi: 10 kişilik Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti.
Fenerbahçe 41. dakikada Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
Mücadelede ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Karşılaşmanın 50. dakikasında hakem Halil Umut Meler bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.
Pozisyonda sarı kart gören Welinton ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Penaltı için topun başına geçen Enner Valencia direğe takıldı.
Beşiktaş 58. dakikada Cenk Tosun'un golüyle eşitliği yakaladı.
62. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cenk Tosun skoru 2-1'e getirdi.
Nathan Redmond 75. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.
Vincent Aboubakar 90. dakikada skoru 4-1'e getirdi.
İrfan Can Kahveci'nin 90+5'teki golü karşılaşmanın skorunu belirledi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 52'ye yükseltirken Fenerbahçe 54 puanda kaldı.
Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 4
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz (Dk. 68 Emre Mor), Samet Akaydın, Szalai, Osayi-Samuel (Dk. 64 Zajc), Ferdi Kadıoğlu, Arao, Mert Hakan Yandaş (Dk. 63 Rossi), Arda Güler (Dk. 77 İrfan Can Kahveci), Pedro (Dk. 77 Serdar Dursun), Valencia
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 11 Welinton), Colley, Masuaku, Hadziahmetovic (Dk. 46 Redmond), Salih Uçan, Fernandes (Dk. 55 Necip Uysal), Ghezzal (Dk. 46 Maxim), Cenk Tosun (Dk. 90+4 Tayfur Bingöl), Aboubakar
Goller: Dk. 41 Valencia (Penaltıdan), Dk. 90+5 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Dk. 58 ve 62 Cenk Tosun, Dk. 76 Redmond, Dk. 90+1 Aboubakar (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 50 Welinton (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 30 Aboubakar, Dk. 45+2 Colley, Dk. 48 Fernandes, Dk. 75 Maxim (Beşiktaş), Dk. 30 Samet Akaydın, Dk. 37 Mert Hakan Yandaş, Dk. 45+7 Osayi-Samuel (Fenerbahçe)
Beşiktaş’ın 23 yaşındaki savunmacısı Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası maça devam edemedi ve 10. dakikada yerini Welinton’a bıraktı.