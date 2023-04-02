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Kadıköy'de 6 gollü derbi: 10 kişilik Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş ilk yarısını 1-0 yenik tamamladığı ve 50. dakikada 10 kişi kaldığı derbide Fenerbahçe'yi 4-2 yendi.

Kadıköy'de 6 gollü derbi: 10 kişilik Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş - 1

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti.

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Kadıköy'de 6 gollü derbi: 10 kişilik Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş - 2

Fenerbahçe 41. dakikada Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Kadıköy'de 6 gollü derbi: 10 kişilik Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş - 3

Mücadelede ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Kadıköy'de 6 gollü derbi: 10 kişilik Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş - 4

WELINTON'A KIRMIZI KART

Karşılaşmanın 50. dakikasında hakem Halil Umut Meler bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

Pozisyonda sarı kart gören Welinton ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Kadıköy'de 6 gollü derbi: 10 kişilik Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş - 5

Penaltı için topun başına geçen Enner Valencia direğe takıldı.

Kadıköy'de 6 gollü derbi: 10 kişilik Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş - 6

Beşiktaş 58. dakikada Cenk Tosun'un golüyle eşitliği yakaladı.

62. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cenk Tosun skoru 2-1'e getirdi.

Kadıköy'de 6 gollü derbi: 10 kişilik Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş - 7

Nathan Redmond 75. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Kadıköy'de 6 gollü derbi: 10 kişilik Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş - 8

Vincent Aboubakar 90. dakikada skoru 4-1'e getirdi.

Kadıköy'de 6 gollü derbi: 10 kişilik Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş - 9

İrfan Can Kahveci'nin 90+5'teki golü karşılaşmanın skorunu belirledi.

Kadıköy'de 6 gollü derbi: 10 kişilik Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş - 10

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 52'ye yükseltirken Fenerbahçe 54 puanda kaldı.

Kadıköy'de 6 gollü derbi: 10 kişilik Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş - 11

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 4

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz (Dk. 68 Emre Mor), Samet Akaydın, Szalai, Osayi-Samuel (Dk. 64 Zajc), Ferdi Kadıoğlu, Arao, Mert Hakan Yandaş (Dk. 63 Rossi), Arda Güler (Dk. 77 İrfan Can Kahveci), Pedro (Dk. 77 Serdar Dursun), Valencia

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 11 Welinton), Colley, Masuaku, Hadziahmetovic (Dk. 46 Redmond), Salih Uçan, Fernandes (Dk. 55 Necip Uysal), Ghezzal (Dk. 46 Maxim), Cenk Tosun (Dk. 90+4 Tayfur Bingöl), Aboubakar

Goller: Dk. 41 Valencia (Penaltıdan), Dk. 90+5 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Dk. 58 ve 62 Cenk Tosun, Dk. 76 Redmond, Dk. 90+1 Aboubakar (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 50 Welinton (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 30 Aboubakar, Dk. 45+2 Colley, Dk. 48 Fernandes, Dk. 75 Maxim (Beşiktaş), Dk. 30 Samet Akaydın, Dk. 37 Mert Hakan Yandaş, Dk. 45+7 Osayi-Samuel (Fenerbahçe)

Kadıköy'de 6 gollü derbi: 10 kişilik Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş - 12

TAYYİP TALHA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş’ın 23 yaşındaki savunmacısı Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası maça devam edemedi ve 10. dakikada yerini Welinton’a bıraktı.

Kadıköy'de 6 gollü derbi: 10 kişilik Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş - 13
Kadıköy'de 6 gollü derbi: 10 kişilik Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş - 14
Kadıköy'de 6 gollü derbi: 10 kişilik Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş - 15
Kadıköy'de 6 gollü derbi: 10 kişilik Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş - 16
Kadıköy'de 6 gollü derbi: 10 kişilik Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş - 17
Kadıköy'de 6 gollü derbi: 10 kişilik Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş - 18
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