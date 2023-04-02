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Kadıköy'de dev derbi: Fenerbahçe-Beşiktaş (Canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadı’nda karşılaşıyor. Mücadele Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle devam ediyor. Beşiktaş'ta Welinton kırmızı kart gördü. Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor.

Kadıköy'de dev derbi: Fenerbahçe-Beşiktaş (Canlı anlatım) - 1

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşılaşıyor.

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Kadıköy'de dev derbi: Fenerbahçe-Beşiktaş (Canlı anlatım) - 2

Fenerbahçe 41. dakikada Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Kadıköy'de dev derbi: Fenerbahçe-Beşiktaş (Canlı anlatım) - 3

Mücadelede ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Kadıköy'de dev derbi: Fenerbahçe-Beşiktaş (Canlı anlatım) - 4

WELINTON'A KIRMIZI KART

Karşılaşmanın 50. dakikasında hakem Halil Umut Meler bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonda sarı kart gören Welinton ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Kadıköy'de dev derbi: Fenerbahçe-Beşiktaş (Canlı anlatım) - 5

Penaltı için topun başına geçen Valencia direğe takıldı.

Kadıköy'de dev derbi: Fenerbahçe-Beşiktaş (Canlı anlatım) - 6

Beşiktaş 58. dakikada Cenk Tosun'un golüyle eşitliği yakaladı.

62. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cenk Tosun skoru 2-1'e getirdi.

Kadıköy'de dev derbi: Fenerbahçe-Beşiktaş (Canlı anlatım) - 7

TAYYİP TALHA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş’ın 23 yaşındaki savunmacısı Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası maça devam edemedi ve 10. dakikada yerini Welinton’a bıraktı.

Kadıköy'de dev derbi: Fenerbahçe-Beşiktaş (Canlı anlatım) - 8
Kadıköy'de dev derbi: Fenerbahçe-Beşiktaş (Canlı anlatım) - 9
Kadıköy'de dev derbi: Fenerbahçe-Beşiktaş (Canlı anlatım) - 10
Kadıköy'de dev derbi: Fenerbahçe-Beşiktaş (Canlı anlatım) - 11
Kadıköy'de dev derbi: Fenerbahçe-Beşiktaş (Canlı anlatım) - 12
Kadıköy'de dev derbi: Fenerbahçe-Beşiktaş (Canlı anlatım) - 13
Kadıköy'de dev derbi: Fenerbahçe-Beşiktaş (Canlı anlatım) - 14
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