Kadıköy'de gol yağmuru: Galatasaray dev derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti

OSIMHEN'DEN 5 YIL SONRA İLK

Süper Lig'de çıktığı iki maçta da asist yapan Victor Osimhen, Eylül 2019'dan (Lille formasıyla) bu yana ilk kez üst üste iki karşılaşmada gol pası verdi.



Asist vs Fenerbahçe

Asist vs Çaykur Rizespor