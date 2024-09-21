Kadıköy'de gol yağmuru: Galatasaray dev derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara'nın golleriyle 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar 22. dakikada Lucas Torreira'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın 28. dakikasında sahneye çıkan Dries Mertens ise farkı 2'ye çıkardı.
Galatasaray 59. dakikada Gabriel Sara'nın golüyle skoru 3-0'a getirdi.