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Kadıköy'de gol yağmuru: Galatasaray dev derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara'nın golleriyle 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Kadıköy'de gol yağmuru: Galatasaray dev derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti - 1

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar 22. dakikada Lucas Torreira'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 28. dakikasında sahneye çıkan Dries Mertens ise farkı 2'ye çıkardı.

Galatasaray 59. dakikada Gabriel Sara'nın golüyle skoru 3-0'a getirdi.

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Kadıköy'de gol yağmuru: Galatasaray dev derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti - 2

Sarı-lacivertlilerin tek golünü 61. dakikada penaltıdan Edin Dzeko kaydetti.

Kadıköy'de gol yağmuru: Galatasaray dev derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti - 3

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 18'e çıkartarak liderliğini sürdürdü Fenerbahçe ise 13 puanla 2. sırada yer aldı.

Kadıköy'de gol yağmuru: Galatasaray dev derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti - 4

32 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Süper Lig'de 32 maç sonra ilk mağlubiyetini Galatasaray karşısında alan Fenerbahçe, kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini sonlandırdı (25G 7B).

Kadıköy'de gol yağmuru: Galatasaray dev derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti - 5

OSIMHEN'DEN 5 YIL SONRA İLK

Süper Lig'de çıktığı iki maçta da asist yapan Victor Osimhen, Eylül 2019'dan (Lille formasıyla) bu yana ilk kez üst üste iki karşılaşmada gol pası verdi.

Asist vs Fenerbahçe
Asist vs Çaykur Rizespor

Kadıköy'de gol yağmuru: Galatasaray dev derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti - 6

AYŞENUR EZGİ EYGİ PANKARTI

Fenerbahçe- Galatasaray maçı öncesi Ülker Stadı’nın tribünlerine İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin pankartı asıldı.

Kadıköy'de gol yağmuru: Galatasaray dev derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti - 7
Kadıköy'de gol yağmuru: Galatasaray dev derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti - 8
Kadıköy'de gol yağmuru: Galatasaray dev derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti - 9
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