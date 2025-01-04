Kadıköy'de Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe'nin iç saha karnesi

HATAYSPOR'DA 2 KEZ TEKNİK DİREKTÖR AYRILIĞI YAŞANDI

Sezona Özhan Pulat yönetiminde başlayan Atakaş Hatayspor'da 5. hafta itibarıyla Rıza Çalımbay takımın başına geçti. Kötü gidişatını sürdüren güney ekibi ilk galibiyetini 12. haftada Gaziantep FK karşısında elde etti.

Sonrasında 5 maçta 3 puan alan Çalımbay ile 23 Aralık 2024'te oynanan ve 3-1 mağlup olduğu Adana Demirspor maçı sonrası yollar ayrıldı. Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını hafta boyunca Sportif Direktör Yılmaz Bal yönetiminde gerçekleştirdi. Bordo-beyazlılar dış sahada 7 maçta 2 puan alırken, deplasmanda en az puan toplayan ekip oldu.





