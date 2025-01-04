Kadıköy'de Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe'nin iç saha karnesi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor ile ligde 9. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu sezon evinde 7 maça çıktı. Adana Demirspor, Alanyaspor, Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Kanarya, derbide Galatasaray'a mağlup oldu. Fenerbahçe, iç sahada kazandığı müsabakaların dördünde kalesini gole kapattı. İşte ayrıntılar ve Hatayspor maçı öncesi notlar...
Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 36 puan toplarken, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor.
Bordo-beyazlılar ise 16 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 9 puanla 18. sırada bulunuyor. Lig arası öncesi son maçında Eyüpspor'a karşı puan kaybeden Fenerbahçe yarınki mücadeleden galip ayrılıp 2025 yılına galibiyetle başlamak istiyor.