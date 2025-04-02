NTV.COM.TR

Kadıköy'de olaylı derbi | Galatasaray, Fenerbahçe'yi eledi: Saha karıştı 4 kırmızı kart çıktı!

Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray yarı final için mücadele etti. Mücadeleyi 2-1 kazanan sarı kırmızılı ekip Kadıköy'de turladı. Oyunun son dakikalarında Barış Alper'in oyundan çıkıp yedek kulübesine geldiği sırada saha karıştı. İki takımın birbirine girmesi sonrasında güvenlik güçleri sahaya girdi. Bir süre duran oyun sonrası mücadele devam etti. Yaşanan olaylar sonrası 4 isme kırmızı kart çıktı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Kadıköy'de olaylı derbi | Galatasaray, Fenerbahçe'yi eledi: Saha karıştı 4 kırmızı kart çıktı! - 1

Türkiye Kupası çeyrek finali derbiye sahne oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray organizasyonun çeyrek finalinde karşı karşıya geldi.

Hakem Cihan Aydın'ın yönettiği maçı Galatasaray 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Goller Galatasaray'da Osimhen, Fenerbahçe'de ise Szymanski'den geldi.

Barış Alper'in 87. dakikada oyundan çıkıp yedek kulübesine geldiği sırada saha karıştı. İki takımın birbirine girmesi sonrasında güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahele etti. Bir süre duran oyun sonrası mücadele kaldığı yerden +11 dakika uzatma verilerek oynandı.

Olaylar sonrası Galatasaray'da Kerem Demirbay, Barış Alper kırmzıı kart gördü. Fenerbahçe'de ise Mert Hakan, yardımcı antrenör Salvatore Foti kırmızı kart gördü.

Jose Mourinho, maçtan sonrası Okan Buruk'un burnunu sıktı. Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı. Yaşananlar sonrası Portekizli çalıştırıcı da kırmızı kart gördü.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Kadıköy'de olaylı derbi | Galatasaray, Fenerbahçe'yi eledi: Saha karıştı 4 kırmızı kart çıktı! - 2

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

1' Maç başladı

10' Osimhen'in golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti.

26' Galatasaray, 26. dakikada VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle penaltı kazandı. Osimhen penaltıyı ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.

45+1' Szymanski'nin golüyle skor 2-1'e geldi.

İKİNCİ DEVRE

46' Çağlar Söyüncü sarı kart gördü.

61' Galatasaray'da sakatlanan Mario Lemina, yerini Frankowski'ye bıraktı.

65'  Fenerbahçe'de Çağlar ve Kostic’in yerine Mert Müldür ve Maximin oyuna dahil oldu.

75' Sarı lacivertlilerde En Nesyri'nin yerine Dzeko oyunda.

78' Mourinho, Oğuz Aydın yerine Tadic'i oyuna aldı.

87' Osimhen ve Barış Alper oyundan çıktı. Ahmed Kutucu ve Morata oyuna girdi.

88' Barış Alper'in oyundan çıkıp yedek kulübesine geldiği sırada saha karıştı. İki takımın birbirine girmesi sonrasında güvenlik güçleri sahaya girdi.
İki takım arasında çıkan kavga sonrası hakem yardımcılarını yayına çağırdı. 

90+11 Mücadele sona erdi. 

Kadıköy'de olaylı derbi | Galatasaray, Fenerbahçe'yi eledi: Saha karıştı 4 kırmızı kart çıktı! - 3

Tek maç eleme usulüyle oynanacak mücadelede kazanan ekip yarı finalde Konyaspor-İskenderunspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kadıköy'de olaylı derbi | Galatasaray, Fenerbahçe'yi eledi: Saha karıştı 4 kırmızı kart çıktı! - 4

Kupada tüm maçlarını kazanarak B grubunu lider bitiren sarı-lacivertliler, seri başı avantajıyla çeyrek finali evinde oynama hakkı kazanmıştı.

Sarı kırmızılılar ise 1 galibiyet 2 beraberlik aldığı grup aşamasını daha az kart gördüğü için ikinci basamakta tamamlamıştı. 

Kadıköy'de olaylı derbi | Galatasaray, Fenerbahçe'yi eledi: Saha karıştı 4 kırmızı kart çıktı! - 5

MUSLERA, İLK KEZ BİR DERBİDE YEDEK

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde yedek bekledi.

Sarı-kırmızılı formayla sarı-lacivertlilere karşı 33 maçta mücadele eden Muslera, 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu maçlarda da 26 gole engel olamayan tecrübeli kaleci, 15 müsabakada gole izin vermedi.
Fernando Muslera, 2011'de başlayan Galatasaray kariyerinde ilk kez kadroda yer aldığı bir Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesinde oturdu.

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, bu sezon 11. resmi maçına çıktı.

Bu sezon Türkiye Kupası'ndaki 3 maçta da ilk 11'de kaleyi koruyan Günay, Fenerbahçe derbisinde de kaledeki yerini aldı. Kupada 4. maçını oynayan Günay, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, Süper Lig'de ise 1 maçta görev yaptı.

Kadıköy'de olaylı derbi | Galatasaray, Fenerbahçe'yi eledi: Saha karıştı 4 kırmızı kart çıktı! - 6

GALATASARAY'IN İLK 11'İNDE 6 TÜRK

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakaya ilk 11'de 6 yerli oyuncuyla çıktı.

Okan Buruk, kritik Fenerbahçe derbisinde Türk oyuncular Günay, Kaan, Abdülkerim, Eren, Yunus ve Barış Alper'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığını atlatan Ismail Jakobs, 13 maç aradan sonra kadroya alındı.
Son olarak Süper Lig'in 21. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında oynayan Senegalli sol bek, aşil tendonundan yaşadığı sakatlık nedeniyle sonrasındaki 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçında forma giyemedi.

Kadıköy'de olaylı derbi | Galatasaray, Fenerbahçe'yi eledi: Saha karıştı 4 kırmızı kart çıktı! - 7

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.

Galatasaray:

Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen.

Kadıköy'de olaylı derbi | Galatasaray, Fenerbahçe'yi eledi: Saha karıştı 4 kırmızı kart çıktı! - 8

DİĞER KARELER

Kadıköy'de olaylı derbi | Galatasaray, Fenerbahçe'yi eledi: Saha karıştı 4 kırmızı kart çıktı! - 9
Kadıköy'de olaylı derbi | Galatasaray, Fenerbahçe'yi eledi: Saha karıştı 4 kırmızı kart çıktı! - 10
Kadıköy'de olaylı derbi | Galatasaray, Fenerbahçe'yi eledi: Saha karıştı 4 kırmızı kart çıktı! - 11
Kadıköy'de olaylı derbi | Galatasaray, Fenerbahçe'yi eledi: Saha karıştı 4 kırmızı kart çıktı! - 12
Kadıköy'de olaylı derbi | Galatasaray, Fenerbahçe'yi eledi: Saha karıştı 4 kırmızı kart çıktı! - 13
Kadıköy'de olaylı derbi | Galatasaray, Fenerbahçe'yi eledi: Saha karıştı 4 kırmızı kart çıktı! - 14
Kadıköy'de olaylı derbi | Galatasaray, Fenerbahçe'yi eledi: Saha karıştı 4 kırmızı kart çıktı! - 15
Kadıköy'de olaylı derbi | Galatasaray, Fenerbahçe'yi eledi: Saha karıştı 4 kırmızı kart çıktı! - 16
Kadıköy'de olaylı derbi | Galatasaray, Fenerbahçe'yi eledi: Saha karıştı 4 kırmızı kart çıktı! - 17
Kadıköy'de olaylı derbi | Galatasaray, Fenerbahçe'yi eledi: Saha karıştı 4 kırmızı kart çıktı! - 18
Kadıköy'de olaylı derbi | Galatasaray, Fenerbahçe'yi eledi: Saha karıştı 4 kırmızı kart çıktı! - 19
Kadıköy'de olaylı derbi | Galatasaray, Fenerbahçe'yi eledi: Saha karıştı 4 kırmızı kart çıktı! - 20
DAHA FAZLA GÖSTER