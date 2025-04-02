Kadıköy'de olaylı derbi | Galatasaray, Fenerbahçe'yi eledi: Saha karıştı 4 kırmızı kart çıktı!
Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray yarı final için mücadele etti. Mücadeleyi 2-1 kazanan sarı kırmızılı ekip Kadıköy'de turladı. Oyunun son dakikalarında Barış Alper'in oyundan çıkıp yedek kulübesine geldiği sırada saha karıştı. İki takımın birbirine girmesi sonrasında güvenlik güçleri sahaya girdi. Bir süre duran oyun sonrası mücadele devam etti. Yaşanan olaylar sonrası 4 isme kırmızı kart çıktı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Türkiye Kupası çeyrek finali derbiye sahne oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray organizasyonun çeyrek finalinde karşı karşıya geldi.
Hakem Cihan Aydın'ın yönettiği maçı Galatasaray 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Goller Galatasaray'da Osimhen, Fenerbahçe'de ise Szymanski'den geldi.
Barış Alper'in 87. dakikada oyundan çıkıp yedek kulübesine geldiği sırada saha karıştı. İki takımın birbirine girmesi sonrasında güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahele etti. Bir süre duran oyun sonrası mücadele kaldığı yerden +11 dakika uzatma verilerek oynandı.
Olaylar sonrası Galatasaray'da Kerem Demirbay, Barış Alper kırmzıı kart gördü. Fenerbahçe'de ise Mert Hakan, yardımcı antrenör Salvatore Foti kırmızı kart gördü.
Jose Mourinho, maçtan sonrası Okan Buruk'un burnunu sıktı. Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı. Yaşananlar sonrası Portekizli çalıştırıcı da kırmızı kart gördü.