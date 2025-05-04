Kadıköy'deki dev derbide kazanan Beşiktaş!
Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki maçta kazanan taraf siyah - beyazlılar oldu.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.
Siyah - beyazlılarda Gedson Fernandes'in 36. dakikada kullandığı penaltıyı İrfan Can Eğribayat kurtardı.
Bu skorun ardından puanını 55'e yükselten Beşiktaş, 4. sırada yer aldı. Şampiyonluk yolunda ağır bir yara alan Fenerbahçe ise 75 puanda kaldı ve 2. basamakta yer buldu.
Fenerbahçe, gelecek hafta Başakşehir deplasmanına çıkacak. Beşiktaş ise Adana Demirspor'u konuk edecek.
CANLI SKOR
FENERBAHÇE 0-1 BEŞİKTAŞ
1' Maç başladı.
13' Beşiktaş gole yaklaştı! Kaleyi cepheden gören bir noktadan kullanılan frikikte Masuaku'nun şutu az farkla auta gitti.
20' Derbide tempo yüksek. İki takım da orta alandaki top kayıplarını değerlendirerek atak yapma hedefinde...
25' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Sağ kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın ortasına Talisca'nın kafa vuruşunu köşeden Mert Günok çıkardı.
34' PENALTI! Beşiktaş penaltı kazandı! Kullanılan köşe vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sektirdiği top, Talisca'nın eline temas etti. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.
37' PENALTI KAÇTI! Gedson Fernandes'in kullandığı penaltı vuruşunu kaleci İrfan Can Eğribayat kurtardı.
39' Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, hakeme itirazı nedeniyle sarı kart gördü.
45' GOL! Beşiktaş 1-0 önde! Fenerbahçe savunmasına gönderilen uzun topta Mert Müldür'ün ters kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak Gedson Fernandes'in önüne düştü. Portekizli futbolcu, boş kaleye vuruşunu yaptı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
45+2' Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu, Çağlar Söyüncü'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
45+4' Fenerbahçe'de Milan Skriniar, Gedson Fernandes'e faulünün ardından sarı kart gördü.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı. Fenerbahçe'de Szymanski yerine Dusan Tadic oyuna dahil oldu.
47' Fenerbahçe beraberliğe çok yaklaştı! Ceza sahası içinde topla buluşan Dusan Tadic'in karşı karşıya pozisyonda vuruşunu kaleci Mert kurtardı.
58' Fenerbahçe'de Çağlar ve Osayi kenara geldi. Dzeko ve Djiku oyuna dahil oldu.
67' Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu oyundan çıktı. Joao Mario sahada.
71' Beşiktaş'ta Uduokhai, sarı kart gördü.
Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Skriniar, Çağlar, Mert Müldür, İsmail, Szymanski, Fred, Oğuz, Talisca, En-Nesyri.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan Terzi, Chamberlain, Amir, Gedson, Rashica, Rafa, Mustafa.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı.
Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gaziantep FK maçında ilk 11'de görevlendirdiği Filip Kostic'i cezası nedeniyle oynatamazken, Yusuf Akçiçek ve İrfan Can Kahveci'yi yedeğe çekti.
Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan Atakaş Hatayspor müsabakasının 11'ine göre kadroda 2 değişikliğe gitti. Solskjaer, Emirhan Topçu ve Ciro Immobile'nin yerine sarı kart cezası sona eren Arthur Masuaku ile Alex Oxlade-Chamberlain'e görev verdi.
Fenerbahçe'nin deneyimli hücum oyuncusu Anderson Talisca, ilk kez eski takımına karşı mücadele etti.
Ligde 2 sezon Beşiktaş formasını giyen ve etkili bir performans ortaya koyan Talisca, uzun bir aranın ardından Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'e döndü.
Derbiye ilk 11'de başlayan Brezilyalı oyuncu, eski takımına karşı sarı-lacivertli formayla ilk kez rakip oldu.
Siyah-beyazlılarda Kaptan Necip Uysal, uzun süreli sakatlığının ardından Fenerbahçe derbisinde kadroda yer aldı. Son olarak bu sezonun ilk haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynadıkları müsabakada görev alan Uysal, 267 gün sonra bir maç kadrosunda yer aldı.
Portekizli teknik adam, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür ve Sebastian Szymanski'yi yeniden 11'de değerlendirdi.
Beşiktaş derbisinde kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Mourinho, savunma hattını Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar ve Mert Müldür'den oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ikilisini görevlendiren 62 yaşındaki çalıştırıcı, hücum hattında Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Anderson Talisca'ya şans verdi. Mourinho, gol yollarında ise Youssef En-Nesyri'ye güvendi.
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Burak Kapacak, Levent Mercan, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.
MERT MÜLDÜR DERBİYE YETİŞTİ
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, Beşiktaş derbisinde yerini aldı.
Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan ve birkaç idmanda takımla çalışabilen Mert Müldür, derbide takımını yalnız bırakmadı.
Mert, müsabakaya ilk 11'de başladı.
Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Felix Uduokhai, yaşadığı sakatlık sebebiyle 6 hafta sahalardan uzak kalmıştı. Siyah-beyazlı forma ile en son Süper Lig'de oynadıkları Konyaspor mücadelesinde oynayan Uduokhai, Fenerbahçe derbisinde 21 kişilik kadroda yer aldı.
Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş derbisine büyük ilgi gösterdi.
Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde de tezahüratlarla takımlarına destek oldu.
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin, derbi kadrosunda yer almadı.