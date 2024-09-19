Kadın hakem Emanuela Rusta, "seksi hakem" olarak anılmaktan bıktı
Kadın futbol hakemi Emanuela Rusta, "seksi hakem" olarak anılmaktan bıktığını açıkladı. Ayrıca Rusta'nın cinsiyetçi mesajlar almasından dolayı Instagram hesabını kapatmak zorunda kaldığı kaydedildi.
Kadın futbol hakemi Emanuela Rusta, "seksi hakem" olarak anılmaktan bıktığını açıkladı.
Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile Real Madrid arasında oynanacak maçta düdük çalacak Rusta, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.
30 yaşındaki hakem Arnavutluk'ta bir erkekler SuperLiga maçını yöneten ilk kadın olmasının ardından Avrupa futbolunda da sahne aldı.