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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu Play-Off Final serisi 3’üncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni sahasında 82-56 mağlup ederek seriyi 3-0’a getirdi ve şampiyon oldu. Sarı lacivertli basketbolcular şampiyonluk kupasını kaldırırken, Başkan Ali Koç ise oyuncularıyla "selfie" çekildi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe - 1

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 82-56 yendi.

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe - 2

Serinin ilk iki maçında rakibini deplasmanda 75-68 ve 83-76 yenen sarı-lacivertliler, final serisinde durumu 3-0'a taşıyarak 17. kez şampiyonluğunu ilan etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe - 3

Sarı-lacivertli takım, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluğunun ardından bu sezonki ikinci kupasını müzesine götürmeyi de başardı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe - 4

Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğüyle hem oyuncular hem de tribünler büyük sevinç yaşadı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe - 5

Müsabakanın ardından kupa seremonisi düzenlendi. Seremonide önce finalist ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne alkışlar eşliğinde madalyaları takdim edildi. Mersin temsilcisine, madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan takdim etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe - 6

Ardından sahneye sarı-lacivertli oyuncular geldi. Basketbolcular madalyalarını aldıktan sonra kaptan Olcay Çakır Turgut, şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun elinden aldı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe - 7

Öte yandan final serisinin MVP'si Fenerbahçe forması giyen ve karşılaşmada 20 sayıyla oynayan Emma Rosa Meesseman seçildi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe - 8

Ayrıca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, seremoninin ardından salondaki tüm çocukları kürsüye davet etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe - 9

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç takım oyuncularıyla özçekim yaptı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe - 10

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding'i kutladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe - 11

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni yenerek Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan ve toplamda 17. şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding’i kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni de tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum."

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe - 12
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe - 13
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe - 14
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe - 15
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe - 16
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe - 17
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe - 18
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe - 19
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