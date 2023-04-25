Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 82-56 yendi.
Serinin ilk iki maçında rakibini deplasmanda 75-68 ve 83-76 yenen sarı-lacivertliler, final serisinde durumu 3-0'a taşıyarak 17. kez şampiyonluğunu ilan etti.
Sarı-lacivertli takım, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluğunun ardından bu sezonki ikinci kupasını müzesine götürmeyi de başardı.
Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğüyle hem oyuncular hem de tribünler büyük sevinç yaşadı.
Müsabakanın ardından kupa seremonisi düzenlendi. Seremonide önce finalist ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne alkışlar eşliğinde madalyaları takdim edildi. Mersin temsilcisine, madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan takdim etti.
Ardından sahneye sarı-lacivertli oyuncular geldi. Basketbolcular madalyalarını aldıktan sonra kaptan Olcay Çakır Turgut, şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun elinden aldı.
Öte yandan final serisinin MVP'si Fenerbahçe forması giyen ve karşılaşmada 20 sayıyla oynayan Emma Rosa Meesseman seçildi.
Ayrıca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, seremoninin ardından salondaki tüm çocukları kürsüye davet etti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç takım oyuncularıyla özçekim yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding'i kutladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni yenerek Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan ve toplamda 17. şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding’i kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni de tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum."