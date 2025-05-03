CEV Şampiyonlar Ligi final four: Vakıfbank voleybol maçı ne zaman? Vakıfbank-Scandicci voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

VAKIFBANK CEV DÖRTLÜ FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü final aşamasında temsilcimiz Vakıfbank, İtalyan ekip Savino Del Bene Scandicci ile 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşıyor.



Çekişmeli mücadele S Spor Plus / Tivibu Spor'dan canlı ve ücretsiz olarak yayımlanacak.