CEV Şampiyonlar Ligi final four: Vakıfbank voleybol maçı ne zaman? Vakıfbank-Scandicci voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
2025 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü finalinde temsilcimiz Vakıfbank da yer alıyor. Sarı siyahlı ekip, son olarak 2023 yılında şampiyonluğu elde etmişti. Başantrenör Giovanni Guidetti öncülüğünde ekip, dörtlü finalin ardından finali de kazanarak 2025 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu olma hedefinde. İstanbul'da düzenlenecek Vakıfbank - Savino Del Bene Scandicci CEV dörtlü finali saat kaçta?
Vakıfbank, Savino Del Bene Scandicci ile CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü finalinde karşılaşıyor. Kaptan Zehra Güneş öncülüğünde sahada şampiyonluk için olağanüstü performans sergileyecek takım, 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023 yıllarında kupayı evine götürmüştü. İşte, Vakıfbank CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü final maçı detayları...