"Kahraman Yıldız" (Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi)
Juventus formasıyla Inter karşısında 2 gol kaydederek takımına 1 puan kazandıran Kenan Yıldız, İtalyan basınında manşetleri süsledi. Milli futbolcunun geceye damga vuran performansı göz doldurdu.
Serie A'da dün akşam oynanan İtalya derbisinde Juventus, deplasmanda Inter ile 4-4 berabere kaldı.
61. dakikada oyuna dahil olan Kenan Yıldız, 11 dakikada 2 gol kaydederek Torino ekibine 1 puan kazandırdı.
Kenan'ın geceye damga vuran performansı ise İtalyan basınında manşetleri süsldei.
İşte İtalyan spor medyasında Kenan Yıldız için atılan başlıklar...