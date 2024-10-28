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"Kahraman Yıldız" (Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi)

Juventus formasıyla Inter karşısında 2 gol kaydederek takımına 1 puan kazandıran Kenan Yıldız, İtalyan basınında manşetleri süsledi. Milli futbolcunun geceye damga vuran performansı göz doldurdu.

"Kahraman Yıldız" (Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi) - 1

Serie A'da dün akşam oynanan İtalya derbisinde Juventus, deplasmanda Inter ile 4-4 berabere kaldı.

61. dakikada oyuna dahil olan Kenan Yıldız, 11 dakikada 2 gol kaydederek Torino ekibine 1 puan kazandırdı.

Kenan'ın geceye damga vuran performansı ise İtalyan basınında manşetleri süsldei.

İşte İtalyan spor medyasında Kenan Yıldız için atılan başlıklar...

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Kahraman Yıldız" (Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi) - 2

LA GAZETTA DELLO SPORT: "KAHRAMAN YILDIZ" 

"Kahraman Yıldız" (Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi) - 3

LA REPUBBLICA: "YILDIZ SAHAYA GİRDİ VE İKİ GOL ATTI"

"Kahraman Yıldız" (Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi) - 4

TUTTOSPORT: "KENAN YILDIZ'IN JUVE MASALI VE INTER'İN KABUSU"

"Kahraman Yıldız" (Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi) - 5

CALCIO MERCATO: "YILDIZ SAN SIRO'DA PARLIYOR"

"Kahraman Yıldız" (Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi) - 6

SPORT MEDIASET: "KENAN YILDIZ YARIM SAATİ FENOMEN GİBİ GEÇİRDİ"

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