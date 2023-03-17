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Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Atsu Gana'da son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu için Gana'nın başkenti Akra'da cenaze töreni düzenlendi.

Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Atsu Gana'da son yolculuğuna uğurlandı - 1

Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak hayatını kaybetmişti.

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Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Atsu Gana'da son yolculuğuna uğurlandı - 2

Ganalı futbolcunun cenazesi 19 Şubat'ta ülkesine gönderilirken başkent Akra’da devlet cenaze töreni yapıldı.

Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Atsu Gana'da son yolculuğuna uğurlandı - 3

Geniş güvenlik önlemleri altında Akra'daki cumhurbaşkanlığı avlusunda gerçekleşen törene, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia, eski Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'nın yanı sıra Atsu'nun yakınları, takım arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Atsu Gana'da son yolculuğuna uğurlandı - 4

Atsu'nun cenazesi, memleketi Greater Akra vilayetine bağlı Dogobome bölgesinde defnedilecek.

Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Atsu Gana'da son yolculuğuna uğurlandı - 5
Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Atsu Gana'da son yolculuğuna uğurlandı - 6
Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Atsu Gana'da son yolculuğuna uğurlandı - 7
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