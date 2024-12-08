Kalbi durup yere yığılmıştı: Bove artık Serie A'da forma giyemeyecek
Fiorentina ile Inter arasında oynanan mücadelede kalbi duran ve yere yığılan Edoardo Bove'ye kalp pili takılacağı öğrenildi. 22 yaşındaki genç futbolcu Serie A kurallarına göre muhtemelen artık İtalya'da forma giyemeyecek.
Serie A'nın 14. haftasında Fiorentina ile Inter karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 17. dakikasında sakatlık yaşayan Edoardo Bove bilincini kaybederek yere yığılmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki oyuncu yoğun bakıma kaldırılmıştı.
Ardından kalbi durduğu öğrenilen Bove'nin şok cihazı kullanılarak yeniden kalbi çalışmış ve bilinci yerine gelmişti.