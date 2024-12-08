NTV.COM.TR

Kalbi durup yere yığılmıştı: Bove artık Serie A'da forma giyemeyecek

Fiorentina ile Inter arasında oynanan mücadelede kalbi duran ve yere yığılan Edoardo Bove'ye kalp pili takılacağı öğrenildi. 22 yaşındaki genç futbolcu Serie A kurallarına göre muhtemelen artık İtalya'da forma giyemeyecek.

Kalbi durup yere yığılmıştı: Bove artık Serie A'da forma giyemeyecek - 1

Serie A'nın 14. haftasında Fiorentina ile Inter karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 17. dakikasında sakatlık yaşayan Edoardo Bove bilincini kaybederek yere yığılmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki oyuncu yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Ardından kalbi durduğu öğrenilen Bove'nin şok cihazı kullanılarak yeniden kalbi çalışmış ve bilinci yerine gelmişti.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Kalbi durup yere yığılmıştı: Bove artık Serie A'da forma giyemeyecek - 2

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, İtalya'nın U21 ve Fiorentina forması giyen Edoardo Bove'ye kalp pili takılacağı kaydedildi. 

Kalbi durup yere yığılmıştı: Bove artık Serie A'da forma giyemeyecek - 3

Roma'dan Fiorentina'ya kiralanan orta saha oyuncusunun kalp pili takılmasını kabul ettiği belirtildi.

22 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz Pazar günü Stadio Artemio-Franchi'de kendini iyi hissetmemesinin ardından sahada yere yığıldı.

Kalbi durup yere yığılmıştı: Bove artık Serie A'da forma giyemeyecek - 4

BİR DAHA ASLA SERI A'DA FORMA GİYEMEYECEK

Edoardo Bove muhtemelen Serie A kariyerinin son maçını Inter'e karşı oynadı.

Çünkü Serie A'da kalp pili bulunan futbolcuların forma giymesi yasak.

Kalbi durup yere yığılmıştı: Bove artık Serie A'da forma giyemeyecek - 5

Bu durumdan dolayı 22 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusunun bir daha asla Serie A forması giyemeyeceği belirtildi.

Operasyonun muhtemelen yarın gerçekleşebileceği de kaydedildi.

Kalbi durup yere yığılmıştı: Bove artık Serie A'da forma giyemeyecek - 6

Edoardo Bove iyileşme sürecine konsantre olabilecek ve kariyerinin yabancı bir ligdeki bir sonraki aşamasını düşünmeye başlayabilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER