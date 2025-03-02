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Kalecinin uçan tekmesiyle hastanelik oldu: Kafasına 25 dikiş atıldı!

Crystal Palace'ın forveti Jean Philippe Mateta, FA Cup'taki Milwall maçında rakip takım kalecisi Liam Roberts'ın kontrolsüz bir müdahalesi sonrası hastanelik oldu. Mateta'nın kulübü tarafından yapılan açıklamada futbolcunun kafasına 25 dikiş atıldığı ve taburcu olduğu ifade edildi.

Kalecinin uçan tekmesiyle hastanelik oldu: Kafasına 25 dikiş atıldı! - 1

Jean-Philippe Mateta, Crystal Palace-Milwall maçında, konuk takım kalecisi Liam Roberts'ın tekmesiyle kafasına aldığı darbe sonucunda hastanelik oldu.


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Kalecinin uçan tekmesiyle hastanelik oldu: Kafasına 25 dikiş atıldı! - 2

Roberts'ın topu uzaklaştırma isterken Mateta'nın başına tekme attı ve Fransız oyuncu yerde kaldı.


Kalecinin uçan tekmesiyle hastanelik oldu: Kafasına 25 dikiş atıldı! - 3

27 yaşındaki futbolcuya ilk müdahale saha içinde yapılırken tecrübeli oyuncu sahayı sedyeyle terk etti.


Kalecinin uçan tekmesiyle hastanelik oldu: Kafasına 25 dikiş atıldı! - 4

Maçın hakemi Michael Oliver, kaleci Roberts'a kırmızı kart gösterdi.


Kalecinin uçan tekmesiyle hastanelik oldu: Kafasına 25 dikiş atıldı! - 5

Crystal Palace, Mateta'nın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayınlandı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada; Mateta'nın sol kulağında tespit edilen ciddi bir yırtık sebebiyle 25 dikiş atıldığı ifade edildi.

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