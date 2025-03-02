Kalecinin uçan tekmesiyle hastanelik oldu: Kafasına 25 dikiş atıldı!
Crystal Palace'ın forveti Jean Philippe Mateta, FA Cup'taki Milwall maçında rakip takım kalecisi Liam Roberts'ın kontrolsüz bir müdahalesi sonrası hastanelik oldu. Mateta'nın kulübü tarafından yapılan açıklamada futbolcunun kafasına 25 dikiş atıldığı ve taburcu olduğu ifade edildi.
Jean-Philippe Mateta, Crystal Palace-Milwall maçında, konuk takım kalecisi Liam Roberts'ın tekmesiyle kafasına aldığı darbe sonucunda hastanelik oldu.