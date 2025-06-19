Kanada-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları galibiyet için parkede

Filenin Sultanları, 2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasında 6. maçına Kanada karşısında çıkacak. Turnuvanın ikinci haftasında İstanbul'da maçlarını oynayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son olarak Dominik Cumhuriyetini set vermeden 3-0 mağlup ederek 5'te 5 yapmıştı. Filenin Sultanları, Kanada karşısında da galibiyet almak ve yoluna namağlup devam etmek istiyor. Peki, Kanada-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?