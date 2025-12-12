Kanıtlar dijital kayıtlarda, kazanan kuponun resmi gönderilmiş. Fenerbahçe-Karagümrük maçına 1,5 üst gol bahisi

Bahis ve şike soruşturması devam ediyor. Her yeni delil, her yeni belgeyle durumun vehameti daha da derinleşiyor.



Futbolcu ve kulüp başkanı 20 isim tutuklandı. Bu isimlerin bağlantılarını araştıran İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı, Galatasaraylı milli futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldığına ilişkin iddiaları ise yalanladı.



Galatasaray Spor Kulübü de bir açıklama yaparak iki futbolcu hakkında algı ve münipülasyon yapanlar hakkında savcılığa suç duyusu yapılacağı vurgulandı.