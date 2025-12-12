Kanıtlar dijital kayıtlarda, kazanan kuponun resmi gönderilmiş. Fenerbahçe-Karagümrük maçına 1,5 üst gol bahisi
12.12.2025 14:08
NTV - Haber Merkezi
Bahis ve şike operasyonunda yeni ayrınlar ortaya çıktı. Soruşturmadaki ayrıntılar para kazanma hırsının her şeyin önüne geçtiğini gösteriyor.
Bahis ve şike soruşturması devam ediyor. Her yeni delil, her yeni belgeyle durumun vehameti daha da derinleşiyor.
Futbolcu ve kulüp başkanı 20 isim tutuklandı. Bu isimlerin bağlantılarını araştıran İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı, Galatasaraylı milli futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldığına ilişkin iddiaları ise yalanladı.
Galatasaray Spor Kulübü de bir açıklama yaparak iki futbolcu hakkında algı ve münipülasyon yapanlar hakkında savcılığa suç duyusu yapılacağı vurgulandı.
RAKİP TAKIMA OYNAMIŞ
Soruşturmadaki ayrıntılar para kazanma hırsının her şeyin önüne geçtiğini gösteriyor. Bazı kulüplerde ise neredeyse tüm oyuncuların bahis oynadığı tespitler arasında.
Tutuklanan futbolcular arasında olan Karagümrük oyuncusu Kerem Yusuf Sirkeci'nin, bir bahis sitesinde kaydının bulunduğu 19 Ekim 2025'te oynanan Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçına "1,5 üstü gol", 2021'de oynanan Samsunspor-Fatih Karagümrük maçına "Rakip takım kazanır" şeklinde bahis oynadığı tespit edildi.
Bir bahis sitesinde kaydı olduğu ortaya çıkan tutuklu futbolcular arasında Pendikspor oyuncusu Emircan Çiçek de var.
Çiçek'in Pendikspor'da oynadığı döneme Pendikspor-Amedspor karşılaşması ile Erzurumspor-Pendikspor'a "Rakip takım kazanır" şeklinde bahis yaptığı savcılığın tespitleri arasında.
Tutuklu isimlerden Emrah Çelik hakkında ise Antalyaspor'da yönetici olduğu dönemde Antalyaspor maçları için bahis yaptığı yönünde bilgilere ulaşıldı.
Tutuklu futbolculardan İzzet Furkan Malak'ın da 6 Ekim 2023'te Boluspor-Göztepe maçına "2,5 alt" şeklinde bahis oynadığı tespit edildi.
KAZANAN KUPONUN FOTOĞRAFINI GÖNDERMİŞ
Tuuklanan futbulculardan Kadir Kaan Yurdakul'un, 9 Aralık 2020'de oynanan Serik Belediyespor ile Pazarspor arasındaki karşılaşmada bahis oynadığı, kazanılan kuponun resmini gönderdiği belirlendi.
Ayrıca cep telefonlarında yapılan incelemede birçok futbolcunun aynı anda bahis oynadığı da iddialar arasında.
TUTUKLANAN 20 İSİM
Tutuklanma talebiyle sevk edilen isimlerden Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı.
Tutuklanan kişiler:
1-Emrah Çelik
2-Yunus Emre Tekoğul
3-Metehan Baltacı
4-İzzet Furkan Malak
5-Bartu Kaya
6-Murat Sancak
7-Orkun Özdemir
8-Kadir Kaan Yurdakul
9-Faruk Can Genç
10-Alessane Ndao
11-Mert Hakan Yandaş
12-Ersen Dikmen
13-Kerem Yusuf Sirkeci
14-Emircan Çiçek
15-Ahmet Okatan
16-Gürhan Sünmez
17-Mehmet Emin Katipoğlu
18-Volkan Erten
19-Şahin Kaya
20-Ümit Kaya