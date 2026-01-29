Kante transferi durmuştu, ısrarla isteyip yeni teklif yaptılar
29.01.2026 13:35
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, N'golo Kante'yi kadrosuna katmak için ısrarını sürdürüyor.
İKNA GÖRÜŞMELERİ
Fenerbahçe Fransız yıldız N'Golo Gante için yeni bir teklif yaptı.
Fransız yıldızla kişisel şartlarda büyük ölçüde anlaşmaya varan yönetim, Al Ittihad'ı ikna etmeye çalışıyor.
TEKLİF 4 MİLYON EURO
Fenerbahçe, Kante için 4 milyon euroluk yeni teklif yaptı.
Takımındaki sözleşmesi sezon sonunda bitecek 34 yaşındaki orta saha, Suudi ekibinin yeni teklifini reddetti ve Fenerbahçe'ye gitmek istediğini iletti.
PERFORMANSI
Kulüpler arasındaki görüşmeler sürüyor.
Al Ittihad'ta bu sezon 25 maça ilk 11'de başlayan N'golo Kante'nin bu akşamki Al Fateh maçında da kadroda olması bekleniyor.
Bu sezon Al-Ittihad ile 25 maça çıkan 34 yaşındaki Kante, 2 gol kaydetmişti.
AYRILAN İSİMLER
Kış transferinde şu ana kadar Guendouzi, Musaba ve Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Szymanski ve Cenk Tosun'a veda etmişti.