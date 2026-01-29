Kante transferi durmuştu, ısrarla isteyip yeni teklif yaptılar

Kulüpler arasındaki görüşmeler sürüyor.



Al Ittihad'ta bu sezon 25 maça ilk 11'de başlayan N'golo Kante'nin bu akşamki Al Fateh maçında da kadroda olması bekleniyor.



Bu sezon Al-Ittihad ile 25 maça çıkan 34 yaşındaki Kante, 2 gol kaydetmişti.