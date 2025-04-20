Kapanması bekleniyordu, Süper Lig'e çıktı: "Bu borç ödenmez" dendi, kaderine terk edildi
2009 yılında Süper Lig'den düşen, 2014 yılında da amatör lige inen Kocaelispor, 16 yıl sonra Trendyol Süper Lig'e çıktı. Süper Lig'den, amatör lige düşüşü 5 yıl süren Kocaelispor'un amatörden zirveye dönüşü ise 9 yıl aldı. Körfez ekibi, kapanıp tarih olması beklenirken güçlenip tarih yazdı.
Trendyol 1. Lig’de 69 puanla lider olan Kocaelispor, en yakın takipçisi Fatih Karagümrük’ün ligin bitime 3 hafta kala Boluspor’a mağlup olmasının ardından matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Lig’e çıktı. Türk futbolunda müzesine götürdüğü kupalar, Avrupa maceraları ve camianın büyüklüğüyle iz bırakan Kocaelispor en son Süper Lig’e 2007-2008 sezonunda çıktı. Süper Lig’de tutunamayan Yeşil-siyahlılar ilk sezonun sonunda 2009 yılında yeniden 1. Lig’e geriledi. 2008 yılında zirvede olan ve ülkenin köklü takımlarına karşı oynadığı futbolla göz doldurmasına rağmen düşüşüne engel olmayan Kocaelispor 5 yılın sonunda profesyonellikten de oldu, 2014 yılının nisan ayında Bölgesel Amatör Lig'e düştü.