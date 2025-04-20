Kapanması bekleniyordu, Süper Lig'e çıktı: "Bu borç ödenmez" dendi, kaderine terk edildi

GERİ DÖNÜŞ HİKAYESİ

Harekete geçen şehir, kenetlenen camia ve taraftarı arkasına almış yönetim sahada da başarıyı yakalamaya başladı. İlk yılında play-off maçlarında kaçan profesyonel lig, ikinci yılında uzak ara farkla BAL şampiyonu olan Kocaelispor’un yazdığı tarihin başlangıcı oldu. Kulübün kapanıp tarihe karışması beklenirken, Kocaeli kenti bir tarih yazmayı başardı. Şehirdeki amatör futbol kulüpleri transfer yapamayan Kocaelispor’a destek için 'Ne gerekiyorsa yaparız' dedi. Kentin futbolcu havuzu taranarak altyapıya başarılı oyuncular kazandırıldı. Takımın ağabeyliğini yapan futbolcuların da desteğiyle kentin sporcularıyla profesyonel lige geri dönüldü. Ardından Süper Lig hedefi koyuldu ve üst liglere tırmanma serüveni başladı. 'Bu kentte çocuklar Kocaelispor’u tutar' ve 'Bu kentte kadınlar Kocaelispor’u tutar' kampanyalarıyla aileler stadyuma çekildi. 7’den 70’e herkesin maça gitmesi ve takıma destek vermesi sağlandı. Öte yandan ekonomik açıdan da KEV Tesisleri’nin satılmasıyla başlayan kurtuluş reçetesi uygulamaya konuldu. Taksite bağlanan borçlar, alacağından feragat eden alacaklılar ve bekleyen Aziz Yıldırım dosyası gündemde yerini aldı. Saffet Sancaklı aracılığıyla geçmişte Kocaelispor’a borç veren Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım da alacaklarını istedi.