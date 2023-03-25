Karabağ Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? (Karabağ Galatasaray maçının kanal ve saat bilgisi)

Depremzedeler yararına yapılacak Karabağ-Galatasaray maçı için geri sayım sürüyor. Lige verilen milli arada Sarı-Kırmızılı takım, Azerbaycan'da özel bir mücadele verecek. Tüm geliri, depremden etkilenen bölgelere bağışlanacak karşılaşmanın saati ve kanalı belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak mücadele, 26 Mart Pazar günü TSİ 19.00'da oynanacak.
Karabağ Futbol Kulübü Sözcüsü Gündüz Abbaszade, Galatasaray'la yapacakları ve geliri depremzedelere bağışlanacak özel maç için 60 bin bilet satıldığını açıkladı.
Abbaszade, hem Karabağ hem de Galatasaray'ın Azerbaycan'da çok sevildiğini vurgulayarak, "Karşılaşmaya yoğun ilgi var. 60 bin bilet satıldı. Bu sahada kardeşlik kazanacak. Teklifimize 'Evet' diyen Galatasaray'a da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.