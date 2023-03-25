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Karabağ Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? (Karabağ Galatasaray maçının kanal ve saat bilgisi)

Galatasaray, milli maçlar dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilen arada geliri depremzedelere bağışlanacak özel maçta Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşacak. Karşılaşmanın tüm geliri, depremden etkilenen bölgelere bağışlanacak. Peki, Karabağ Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? (Karabağ Galatasaray maçının kanal ve saat bilgisi)

Karabağ Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? (Karabağ Galatasaray maçının kanal ve saat bilgisi) - 1

Depremzedeler yararına yapılacak Karabağ-Galatasaray maçı için geri sayım sürüyor. Lige verilen milli arada Sarı-Kırmızılı takım, Azerbaycan'da özel bir mücadele verecek. Tüm geliri, depremden etkilenen bölgelere bağışlanacak karşılaşmanın saati ve kanalı belli oldu.

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Karabağ Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? (Karabağ Galatasaray maçının kanal ve saat bilgisi) - 2

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak mücadele, 26 Mart Pazar günü TSİ 19.00'da oynanacak.

Karabağ Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? (Karabağ Galatasaray maçının kanal ve saat bilgisi) - 3

60 BİN BİLET SATILDI

Karabağ Futbol Kulübü Sözcüsü Gündüz Abbaszade, Galatasaray'la yapacakları ve geliri depremzedelere bağışlanacak özel maç için 60 bin bilet satıldığını açıkladı.

Karabağ Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? (Karabağ Galatasaray maçının kanal ve saat bilgisi) - 4

Abbaszade, hem Karabağ hem de Galatasaray'ın Azerbaycan'da çok sevildiğini vurgulayarak, "Karşılaşmaya yoğun ilgi var. 60 bin bilet satıldı. Bu sahada kardeşlik kazanacak. Teklifimize 'Evet' diyen Galatasaray'a da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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