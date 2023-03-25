Karabağ Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? (Karabağ Galatasaray maçının kanal ve saat bilgisi)

Abbaszade, hem Karabağ hem de Galatasaray'ın Azerbaycan'da çok sevildiğini vurgulayarak, "Karşılaşmaya yoğun ilgi var. 60 bin bilet satıldı. Bu sahada kardeşlik kazanacak. Teklifimize 'Evet' diyen Galatasaray'a da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.