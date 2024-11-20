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Karadağ'da hüsran: Milli Takım A Ligi için play-off oynayacak

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi mücadelesinde deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar rakibine tarihinde ilk kez mağlup olurken, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek için play-off mücadelesi verecek.

Karadağ'da hüsran: Milli Takım A Ligi için play-off oynayacak - 1

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi son maçında Karadağ'a 3-1 mağlup oldu.

Ev sahibi ekip Krstovic'in 29, 45 ve 73. dakikalarda kaydettiği gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı. A Milli Takım'ın tek golü ise 37. dakikada Kenan Yıldız'dan geldi.

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Karadağ'da hüsran: Milli Takım A Ligi için play-off oynayacak - 2

PLAY-OFF OYNANACAK

Grubun bir diğer maçında Galler, İzlanda'yı 4-1 mağlup ederek puanını 12'ye çıkarttı ve grubu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükseldi.

Ay-yıldızlılar ise 11 puanla ikinci sırada yer alırken A Ligi'ne yükselmek için play-off mücadelesi verecek. 

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları 5 Eylül - 19 Kasım 2024 tarihleri arasında oynanacak.

A Ligi'nin çeyrek final müsabakaları ile terfi/küme düşme maçları 20-25 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Karadağ'da hüsran: Milli Takım A Ligi için play-off oynayacak - 3

MUHTEMEL RAKİPLER

Türkiye, A Ligi'nde grubunu üçüncü olarak tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan ile karşılaşacak. 

22 Kasım'da gerçekleşecek kura çekmlerinin ardından play-off'lar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. 

Mart ayında oynanacak play-off maçlarında tur atlayan ekip A Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

Karadağ'da hüsran: Milli Takım A Ligi için play-off oynayacak - 4

2021'DEN BU YANA İLK

Karadağ Milli Takımı forması giyen Nikola Krstovic, Memphis Depay'dan (Eylül 2021) bu yana Türkiye'ye karşı bir resmi maçta hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Karadağ'da hüsran: Milli Takım A Ligi için play-off oynayacak - 5

TARİHİNDE İLK KEZ MAĞLUP OLDU

A Milli Takım, Karadağ ile oynadığı bir mücadeleden tarihinde ilk kez mağlup ayrıldı. 

Öte yandan Karadağ tarihinde ilk kez Uluslar Ligi'nde bir takıma 3 gol attı. 

Karadağ'da hüsran: Milli Takım A Ligi için play-off oynayacak - 6

Tarihinde ilk kez Karadağ'a mağlup olan A Milli Takım (3G 2B 1M), Eylül 2022'den (1-2 vs Faroe Adaları) bu yana Uluslar Ligi'ndeki ilk yenilgisini aldı.

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