Karadağ'da hüsran: Milli Takım A Ligi için play-off oynayacak
A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi mücadelesinde deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar rakibine tarihinde ilk kez mağlup olurken, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek için play-off mücadelesi verecek.
Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi son maçında Karadağ'a 3-1 mağlup oldu.
Ev sahibi ekip Krstovic'in 29, 45 ve 73. dakikalarda kaydettiği gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı. A Milli Takım'ın tek golü ise 37. dakikada Kenan Yıldız'dan geldi.