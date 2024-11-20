Karadağ'da hüsran: Milli Takım A Ligi için play-off oynayacak

PLAY-OFF OYNANACAK

Grubun bir diğer maçında Galler, İzlanda'yı 4-1 mağlup ederek puanını 12'ye çıkarttı ve grubu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükseldi.

Ay-yıldızlılar ise 11 puanla ikinci sırada yer alırken A Ligi'ne yükselmek için play-off mücadelesi verecek.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları 5 Eylül - 19 Kasım 2024 tarihleri arasında oynanacak.

A Ligi'nin çeyrek final müsabakaları ile terfi/küme düşme maçları 20-25 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.