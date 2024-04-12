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"Karakter, turun anahtarı olabilir" Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finali ilk ayağında Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrılırken spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

"Karakter, turun anahtarı olabilir" Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi - 1

"KADIKÖY GECESİNİ BEKLİYORUM"

"Avrupa kupası maçlarında bireysel hatadan uzak duracaksın. Takım oyuna iyi başlamış, sahaya iyi yayılıyor derken Çağlar çok kötü yere top bıraktı ve Olympiakos öne geçti.

Çıkarken top kaybı demek topu ağlarda görmek anlamına geliyor maalesef. Büyük umutlarla gelinen Atina'Da Krunic'in hatası ile durumun bir anda 3-0 olması çok boral bozucu oldu. Fred'in ve İsmail'in oyuna girmesi takımı kendine getirdi.

Tadic attığı penaltıyla umuda yolculuğu balşatmıştı. İrfan Can attığı golle tribünleri susturdu. 

Dünkü maçta rakip Aston Villa veya Lille olsa sonuç tam bir felaket olabilirdi. Bireysel hataları bırakın, takım savunmasında bu kadar boşluk verilmesi çok şaşırtıcıydı. Rövanş tehlikeli olabilir." 

SÖZCÜ-ERCAN TANER

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Karakter, turun anahtarı olabilir" Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi - 2

"KRUNIC VE ZAJC 9 KİŞİ OYNATTI"

"Atina'daki kritik maçta Fenerbahçe 60 dakika adeta sahada yoktu. Rakibin etkili takım presi karşısında hiç organize olamadılar. Oyunun kontrolü tamamen Olympiakos'taydı. Çağlar'ın büyük hatasıyla erken skor dezavantajına düşüldü. Dakikalar ilerledikçe Fenerbahçe'de hiçbir kıpırdanma görülmüyordu. Sonra ikinci gol geldi. Artık işler tamamen çıkmaza girmişti. Çünkü bırakalım bu yarıda pas yapmamayı yarım pozisyon dahi yoktu. İkinci yarı da benzer şekilde başladı. Bu görüntüde fark üçe çıktı. Sonra İsmail Kartal, Fred ve İsmail Yüksek'i sahaya sürdü. Büyük moral bozukluğuna rağmen takım reaksiyon göstermeye başladı. Önce Tadic'in penaltısıyla fark 2'ye indi sonra güzel bir atak sonucu İrfan Can ile ikinci gol geldi. Bundan sonraki bölümde kontrol tamamen Fenerbahçe'deydi. Farkın 1'e inmesiyle hem riskleri azalttılar hem de 3. golü aradılar. Az kalsın Bonucci son saniyede beraberlik golünü de atıyordu. Şimdi gelelim İsmail Kartal'ın inanılmaz teknik adam yanlışlarına; 0-3'ten tur için ümitli bir skora gelinen geri dönüşü bir kenara bırakalım. Ferdi, Fred ve İsmail Yüksek nasıl ilk 11'de başlamazlar! Hadi ikisinin sakatlık problemi var, oyunun gidişatına göre hamlemi yapayım diye düşündü, o zaman neden devrede yapmıyorsun? 0-3'dan sonra Fenerbahçe oyuna bir ağırlık koydu ama rakibin acemice yaptığı gereksiz penaltı olmasa bu geri dönüş sağlanabilir miydi? Krunic ve Zajc bana göre takımı 62 dakika 9 kişi oynattılar. Rövanş yine kolay olmayacak çok dikkatli olmak lazım."

SABAH- ÖMER ÜRÜNDÜL

"Karakter, turun anahtarı olabilir" Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi - 3

"KARAKTER TURUN ANAHTARI OLABİLİR"

"Olympiakos Teknik Direktörü Mendilibar’ın son iki lig maçında çift santrfor tercihi İsmail Kartal’ı sol bekte Oosterwolde’ye yöneltti. Bu seçim bir önceki turda bir buçuk santrforla oynayan Gilloise karşısında kazançlı bir başlangıç planı olarak tabelaya yansımıştı. Ne var ki, Oosterwolde’yi sol bek yaptığınızda oyunu soldan kurarken top çıkarmakta bazı zorluklar çekebilirsiniz. Fenerbahçe ilk golü biraz da bu yüzden yedi. Arkadan oyun kurarken top Çağlar’a geldiğinde Oosterwolde’nin çizgide pas istasyonu olamaması oyunun merkeze dönmesine ve Olympiakos’un kazandığı topu gol yapmasına yol açtı. Çağlar’ın ikinci golde ofsaytı bozuşu, Livakovic’in dar açı avantajına sahipken Jovetic’ten golü yemesi, Fenerbahçe savunmasının topu çıkarırken sürekli krize girişi İsmail hocanın üzerinde mesai harcaması gereken konular. Sağlıklı oldukları sürece Fenerbahçe’nin ideal 11’inde Fred, İsmail Yüksek ve Ferdi’nin oynamaması artık kabul edilebilir değil.

DEĞİŞİKLİKLER FARK YARATTI

Fenerbahçe, 17 Mart’taki Trabzon maçından sonra sadece 1 resmi maç oynadı ve herkes yeterince dinlendi, sakatlar iyileşti. Bu mevsim artık idealin oynayacağı, tek bir mağlubiyetin hedefi şaşırtacağı bir mevsim. İsmail hocanın Atina’daki başlangıç 11’i yüzünden Fenerbahçe, Olympiakos karşısında anlaşılmaz hatalarla 3-0 geri düştü. Ne zaman ki, Fred ile İsmail oyuna girdi Fenerbahçe için sahada bambaşka bir pencere açıldı. Fred ve İsmail’in girişinin ardından 3-0’dan maçı 3-2’ye getirmek önemli. 180 dakikalık serinin 90 dakikasını geride kapattı Fenerbahçe ve hâlâ Kadıköy’de oynanmamış uzun bir 90 dakika var. 60’tan sonra ortaya konan karakter bu turun anahtarı olabilir."

FANATİK - SERKAN AKCAN

"Karakter, turun anahtarı olabilir" Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi - 4

"DOĞRU TAKIM, ÜMİTLİ SONUÇ"

"İlk 11’de beklenen bankolar (Fred, İsmail Yüksek, Ferdi) kulübede, Zajc, Kruniç sahadaydı. İsmail Kartal, Djiku (Çok arandı) olmayınca Becao ve Çağlar’ı yan yana oynatıp, Oosterwolde’yi de sola atmıştı. Fenerbahçe nedendir bilinmez, tedirgin ve telaşlı idi. Oyunu hep geriden kurmaya çalıştı. Orta alanda Kruniç (Tek isabetli şutu var) Zajc ve Szymanski (Net pozisyonları harcadı) maça ağırlıklarını koymayınca, Olympiakos oyunu yönlendirmeye başladı. Ev sahibi çok pozisyon üretememesine rağmen, Çağlar’ın ikram pasını yakalayan kaptan Fortounis topu kontrol, edip kaleye gönderdi. Livakoviç kapattığı köşeden meşin yuvarlağı içeri alınca ev sahibi iyice havaya girdi. Fenerbahçe yediği gole rağmen reaksiyon gösteremiyor, Dzeko rakip kale önünde savaş veriyordu. İlk 30 dakika bitiminde bu defa Jovetic’in cılız bir vuruşu defans ve Livakoviç’in bakışları arasında ağlara gidince Fenerbahçe adına maç daha sıkıntılı bir hale geliyordu. Devre 2 farkla bitince İsmail Kartal kesin hamle yapar dedik, ne gezer... İkinci yarının başında rakip farkı 3’e çıkarınca maçtan ümidini kesenler fazlaydı. İsmail Kartal 3-0’dan sonra uyandı. Sahada gezinen Kruniç ve Zajc’ı dışarı alıp, Fred ve İsmail Yüksek’i sahaya sürdü. Oosterwolde’nin yerine Ferdi de sahada olunca Fenerbahçe gerçek gücünü göstermeye başladı.

FENERBAHÇE'YE DİRENEMEZLER

Önce Tadiç’in penaltısı, ardından İrfan Can’nın (Çok etkili oynadı) golü ile ev sahibinin aklı ve ayakları karışmaya başladı. Son bölümde rakibini bunaltan Fenerbahçe, skora razı bir Olympiakos seyrettik. Özet mi? İsmail Kartal’ın yanlış tercihleri ile giden maç, doğru hamleler ile ümitli bir sonuçla bitti. Bu Olympiakos Kadıköy’de Fenerbahçe’ye direnemez. Yeter ki İsmail Kartal kendini maça versin. Gerisi kolay..."

FANATİK - FAİK ÇETİNER

"Karakter, turun anahtarı olabilir" Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi - 5
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