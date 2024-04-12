"Karakter, turun anahtarı olabilir" Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

"KADIKÖY GECESİNİ BEKLİYORUM"

"Avrupa kupası maçlarında bireysel hatadan uzak duracaksın. Takım oyuna iyi başlamış, sahaya iyi yayılıyor derken Çağlar çok kötü yere top bıraktı ve Olympiakos öne geçti.

Çıkarken top kaybı demek topu ağlarda görmek anlamına geliyor maalesef. Büyük umutlarla gelinen Atina'Da Krunic'in hatası ile durumun bir anda 3-0 olması çok boral bozucu oldu. Fred'in ve İsmail'in oyuna girmesi takımı kendine getirdi.

Tadic attığı penaltıyla umuda yolculuğu balşatmıştı. İrfan Can attığı golle tribünleri susturdu.

Dünkü maçta rakip Aston Villa veya Lille olsa sonuç tam bir felaket olabilirdi. Bireysel hataları bırakın, takım savunmasında bu kadar boşluk verilmesi çok şaşırtıcıydı. Rövanş tehlikeli olabilir."

SÖZCÜ-ERCAN TANER