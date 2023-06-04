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Karim Benzema, Real Madrid'e golle veda etti

İspanya 1. Futbol Ligi'nde 2022-2023 sezonunun son haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı.

Karim Benzema, Real Madrid'e golle veda etti - 1

İspanya 1. Futbol Ligi'nde 2022-2023 sezonunun son haftasında Real Madrid sahasında Athletic Bilbao ile karşılaştı.

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Karim Benzema, Real Madrid'e golle veda etti - 2

Her iki takımın da ligde herhangi bir iddiasının olmadığı maçta, 14 sezon formasını giydiği Real Madrid'e veda eden Fransız futbolcu Karim Benzema ön plana çıkan isim oldu.

Karim Benzema, Real Madrid'e golle veda etti - 3

Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan Benzema, karşılaşmanın 72. dakikasında penaltıdan takımının beraberlik golünü attıktan sonra 74. dakikada oyundan alınarak yerini Luka Modric'e bıraktı.

Karim Benzema, Real Madrid'e golle veda etti - 4

Santiago Bernabeu Stadı'ndaki Real Madridli taraftarlarca uzun süre alkışlanan Benzema'yı takım arkadaşları ve teknik direktör Carlo Ancelotti de kutladı.

Karim Benzema, Real Madrid'e golle veda etti - 5

Benzema, 14 sezonda 25 kupa kazandırdığı Real Madrid'de bu sezon toplam 19 gol atarken, gol krallığı yarışında Robert Lewandowski'nin (23 gol, Barcelona) ardından ikinci oldu.

Karim Benzema, Real Madrid'e golle veda etti - 6

Eflatun beyazlılarda Benzema'nın dışında takımdan ayrılan Marco Asensio da son kez oynadı.

Karim Benzema, Real Madrid'e golle veda etti - 7

Karşılaşmada Athletic Bilbao'nun golünü 49. dakikada Oihan Sancet attı.

Karim Benzema, Real Madrid'e golle veda etti - 8

Benzema'yı son maçın ardından takım arkadaşları havaya atarak uğurladı.

Karim Benzema, Real Madrid'e golle veda etti - 9
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