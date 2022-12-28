Karim Benzema'nın menajeri Karim Djaziri'den Didier Deschamps'a eleştiri: Kararı sorgulamak gerekli

Turnuva öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılan Benzema'nın son 16 turundan itibaren en azından yedek kulübesinde yer alabilecek durumda olduğunu belirten Djaziri, bu durumu üç farklı uzman aracılığıyla teyit ettiğini vurguladı.



