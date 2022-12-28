Karim Benzema'nın menajeri Karim Djaziri'den Didier Deschamps'a eleştiri: Kararı sorgulamak gerekli

Dünya Kupası'nı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa'da sular durulmuyor. Ballon d'Or ödülünün sahibi Karim Benzema'nın menajeri Karim Djaziri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Fransa'nın teknik direktörü Didier Deschamps'ı eleştirdi.
Turnuva öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılan Benzema'nın son 16 turundan itibaren en azından yedek kulübesinde yer alabilecek durumda olduğunu belirten Djaziri, bu durumu üç farklı uzman aracılığıyla teyit ettiğini vurguladı.
Deschamps'ın tercihlerini eleştiren Djaziri, "Benzema kadrodan neden bu kadar erken ayrıldı? Bu kararı sorgulamak gerekiyor" dedi.
Benzema geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Fransa Milli Takımı'ndaki kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı.
35 yaşındaki oyuncu daha önce de Euro 2016 ve Dünya Kupası 2018 kadrolarında yer almamıştı.
Benzema milli takım kariyerinde 97 kez çıktığı maçlarda 37 gol kaydetti.