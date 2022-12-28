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Karim Benzema'nın menajeri Karim Djaziri'den Didier Deschamps'a eleştiri: Kararı sorgulamak gerekli

Sakatlığı nedeniyle milli takıma alınmadığı açıklanan ve Dünya Kupası 2022 Katar'a gidemeyen Fransız yıldız Karim Benzema'nın menajeri Karim Djaziri'den sitem dolu bir açıklama geldi. "Kararı sorgulamak gerekli" diyen Djaziri, Fransa'nın teknik direktörü Didier Deschamps'ı eleştirerek Benzama'nın kulübede olabileceğini aktardı.

Karim Benzema'nın menajeri Karim Djaziri'den Didier Deschamps'a eleştiri: Kararı sorgulamak gerekli - 1

Dünya Kupası'nı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa'da sular durulmuyor. Ballon d'Or ödülünün sahibi Karim Benzema'nın menajeri Karim Djaziri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Fransa'nın teknik direktörü Didier Deschamps'ı eleştirdi.


Karim Benzema'nın menajeri Karim Djaziri'den Didier Deschamps'a eleştiri: Kararı sorgulamak gerekli - 2

Turnuva öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılan Benzema'nın son 16 turundan itibaren en azından yedek kulübesinde yer alabilecek durumda olduğunu belirten Djaziri, bu durumu üç farklı uzman aracılığıyla teyit ettiğini vurguladı.

Karim Benzema'nın menajeri Karim Djaziri'den Didier Deschamps'a eleştiri: Kararı sorgulamak gerekli - 3

Deschamps'ın tercihlerini eleştiren Djaziri, "Benzema kadrodan neden bu kadar erken ayrıldı? Bu kararı sorgulamak gerekiyor" dedi.


Karim Benzema'nın menajeri Karim Djaziri'den Didier Deschamps'a eleştiri: Kararı sorgulamak gerekli - 4

Benzema geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Fransa Milli Takımı'ndaki kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı.


Karim Benzema'nın menajeri Karim Djaziri'den Didier Deschamps'a eleştiri: Kararı sorgulamak gerekli - 5

35 yaşındaki oyuncu daha önce de Euro 2016 ve Dünya Kupası 2018 kadrolarında yer almamıştı.


Karim Benzema'nın menajeri Karim Djaziri'den Didier Deschamps'a eleştiri: Kararı sorgulamak gerekli - 6

Benzema milli takım kariyerinde 97 kez çıktığı maçlarda 37 gol kaydetti.

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