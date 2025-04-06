Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 30. hafta)
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Ligde geçtiğimiz hafta derbide Galatasaray'ı yenen ve moral bulan Beşiktaş, bu hafta Kasımpaşa deplasmanından da galibiyetle ayrılmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de bu sezon oynadığı 27 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 47 puanla 4. sırada yer alıyor. Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 3 puan almak ve puan sıralamasında yükselmeyi hedefliyor. Peki, Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?