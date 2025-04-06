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Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 30. hafta)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Ligde geçtiğimiz hafta derbide Galatasaray'ı yenen ve moral bulan Beşiktaş, bu hafta Kasımpaşa deplasmanından da galibiyetle ayrılmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 30. hafta) - 1

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de bu sezon oynadığı 27 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 47 puanla 4. sırada yer alıyor. Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 3 puan almak ve puan sıralamasında yükselmeyi hedefliyor. Peki, Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 30. hafta) - 2

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 7 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 30. hafta) - 3

BEŞİKTAŞ PUAN FARKINI AZALTMAK İSTİYOR

Ligde son olarak derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, üçüncü sıradaki Reeder Samsunspor'un mağlup olduğu haftada Kasımpaşa'yı yenerek Avrupa kupalarına katılım için iddiasını devam ettirmek istiyor. Karadeniz temsilcisi, 4 puan farkla üçüncü sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı 27 mücadelede 13 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi.

Kasımpaşa, ligde 11 kez ile en fazla beraberlik yaşayan takım olarak dikkati çekiyor. Lacivert-beyazlılar, oynadığı 28 müsabakada 9 galibiyet, 8 de yenilgi yaşarken, 38 puan topladı.

Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 30. hafta) - 4

BEŞİKTAŞ'TA 4 İSİM EKSİK

Beşiktaş'ta dört futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak Felix Uduokhai'nin yanı sıra tedavisi süren Elan Ricardo ile Bakhtiyor Zaynutdinov kadroda yer almayacak.

Ayrıca derbide gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Kasımpaşa müsabakasında formasından uzak kalacak.

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