Kasımpaşa - Fenerbahçe (Canlı anlatım)

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi bugün saat 17.00'de Kasımpaşa'ya konuk oluyor

REKOR PEŞİNDE

31 maçla Süper Lig'de devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan sarı-lacivertliler, kulüp tarihinin en uzun serisine ulaşmak için galibiyet arıyor.

İLK 11

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Rodrigues, Yasin, Opoku, Winck, Gökhan, Sadiku, Brekalo, Hajradinovic, Mortadha, Da Costa

Fenerbahçe: Livakovic, Mert-Çağlar-Becao Oosterwolde İsmail-Fred, Tadic-Szymanski-Maximin, En-Nesyri

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşma Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.

8' Kasımpaşa'da Mamadou Fall, Çağlar Söyüncü'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.