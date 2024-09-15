Kasımpaşa - Fenerbahçe (Canlı anlatım)
Fenerbahçe, milli aranın ardından Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi bugün saat 17.00'de Kasımpaşa'ya konuk oluyor
REKOR PEŞİNDE
31 maçla Süper Lig'de devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan sarı-lacivertliler, kulüp tarihinin en uzun serisine ulaşmak için galibiyet arıyor.
İLK 11
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Rodrigues, Yasin, Opoku, Winck, Gökhan, Sadiku, Brekalo, Hajradinovic, Mortadha, Da Costa
Fenerbahçe: Livakovic, Mert-Çağlar-Becao Oosterwolde İsmail-Fred, Tadic-Szymanski-Maximin, En-Nesyri
CANLI ANLATIM
1' Karşılaşma Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.
8' Kasımpaşa'da Mamadou Fall, Çağlar Söyüncü'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
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