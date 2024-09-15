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Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Kasımpaşa-Fenerbahçe maç bilgileri)

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında da haftayı galip kapatarak, derbi öncesinde moral bulmak istiyor. Peki, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Kasımpaşa-Fenerbahçe maç bilgileri) - 1

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek. Ligde geride kalan maçlarda topladığı 10 puanla maç fazlasıyla lider durumda olan Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında kazanmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Kasımpaşa-Fenerbahçe maç bilgileri) - 2

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Kasımpaşa-Fenerbahçe maç bilgileri) - 3

FENERBAHÇE MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Jose Mourinho'nun ekibi, topladığı 10 puan ve maç fazlasıyla lider durumda bulunuyor.

Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu'nun cezası devam ediyor. TÜMOSAN Konyaspor ile ligin ilk haftasında oynanan müsabakanın ardından 7 maç ceza alan Uğurlu, Fenerbahçe maçında takımının başında olamayacak.

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Kasımpaşa-Fenerbahçe maç bilgileri) - 4

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe'de bileğinde sakatlık bulunan Bright Osayi-Samuel henüz iyileşmedi.

Nijeryalı futbolcunun Kasımpaşa deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.

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