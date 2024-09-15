Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Kasımpaşa-Fenerbahçe maç bilgileri)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek. Ligde geride kalan maçlarda topladığı 10 puanla maç fazlasıyla lider durumda olan Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında kazanmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?