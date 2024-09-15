Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Kasımpaşa-Fenerbahçe maç bilgileri)
Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında da haftayı galip kapatarak, derbi öncesinde moral bulmak istiyor. Peki, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek. Ligde geride kalan maçlarda topladığı 10 puanla maç fazlasıyla lider durumda olan Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında kazanmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?