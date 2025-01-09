Kasımpaşa-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe kupanın gruplarında ilk maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Jose Mourinho'nun ligde az süre bulan oyunculardan kurulu bir 11 ile takımını sahaya sürmesi bekleniyor. Kasımpaşa, daha önce Fenerbahçe'yle Türkiye Kupası'nda bir kez karşı karşıya geldi. 2020-2021 sezonunda son 16 turunda oynanan maçı Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazanmıştı. İşte, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı hakkında bilgiler...