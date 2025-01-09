Kasımpaşa-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Kasımpaşa-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçına geri sayım başladı. Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonuna, Ziraat Türkiye Kupası'nda yer almamak için başvuruda bulunan Kasımpaşa, yapılan görüşmelerin ardından kararından vazgeçmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da takımın organizasyona katılacağını açıklamıştı. Futbolseverler şimdi ise bu maça dair bilgilere yoğunlaştı. Peki, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe kupanın gruplarında ilk maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Jose Mourinho'nun ligde az süre bulan oyunculardan kurulu bir 11 ile takımını sahaya sürmesi bekleniyor. Kasımpaşa, daha önce Fenerbahçe'yle Türkiye Kupası'nda bir kez karşı karşıya geldi. 2020-2021 sezonunda son 16 turunda oynanan maçı Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazanmıştı. İşte, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı hakkında bilgiler...