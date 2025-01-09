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Kasımpaşa-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçına geri sayım başladı. Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonuna, Ziraat Türkiye Kupası'nda yer almamak için başvuruda bulunan Kasımpaşa, yapılan görüşmelerin ardından kararından vazgeçmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da takımın organizasyona katılacağını açıklamıştı. Futbolseverler şimdi ise bu maça dair bilgilere yoğunlaştı. Peki, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Fenerbahçe kupanın gruplarında ilk maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Jose Mourinho'nun ligde az süre bulan oyunculardan kurulu bir 11 ile takımını sahaya sürmesi bekleniyor. Kasımpaşa, daha önce Fenerbahçe'yle Türkiye Kupası'nda bir kez karşı karşıya geldi. 2020-2021 sezonunda son 16 turunda oynanan maçı Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazanmıştı. İşte, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı hakkında bilgiler...

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Kasımpaşa-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Fenerbahçe mücadelesi, 9 Ocak Perşembe günü saat 20.30’da başlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabakada Anıl Usta ve Murat Ergin Gözütok yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Kasımpaşa-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

FENERBAHÇE'DEN TÜRKİYE KUPASI KARARI

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'na katılma kararı aldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada " Ali Koç, "Türkiye Kupası'na katılma kararı aldık. U-19 ile değil. Hocamızın uygun göreceği kadroyla." dedi.

Kasımpaşa-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ

Fenerbahçe: Ertuğrul, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Bartuğ, Yiğit, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Cenk Tosun

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