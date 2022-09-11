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Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasıyla devam edecek.

Haberler 11.09.2022 - 17:26

Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

, ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...

Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. , beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 10 puanla haftaya 7. sırada girdi.

Çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 yenilgiyle 6 puan alan Kasımpaşa ise puan sıralamasında 12. sırada yer buldu.

Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 4

GALATASARAY VE KASIMPAŞA'DA İKİ EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

Ligde 5. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı ile sakatlığı devam eden Fredrik Mitdsjö, lacivert-beyazlı takım karşısında süre alamayacak.

Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Tarkan Serbest ile Raoul Petretta, müsabakada forma giyemeyecek.

Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 5

ICARDİ VE MATA KADRODA YOK

Galatasaray'da yeni transferlerden Icardi ve Mata hazır olmadıkları gerekçesiyle bugün kadroda yer almayacak.

Rashica, Ross ve Yusuf ise yedek kulübesinde görev bekleyecek.

Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 6

MUHTEMEL 11'LER

Muslera

Sacha Boey

Emin Bayram

Nelsson

Van Aanholt

Lucas Torreira

Sergio Oliveira

Yunus Akgün

Dries Mertens

Bafetimbi Gomis

Kerem Aktürkoğlu

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