Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Haberler 11.09.2022 - 17:26
Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Maç, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 10 puanla haftaya 7. sırada girdi.
Çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 yenilgiyle 6 puan alan Kasımpaşa ise puan sıralamasında 12. sırada yer buldu.
Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.
Ligde 5. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı ile sakatlığı devam eden Fredrik Mitdsjö, lacivert-beyazlı takım karşısında süre alamayacak.
Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Tarkan Serbest ile Raoul Petretta, müsabakada forma giyemeyecek.
Galatasaray'da yeni transferlerden Icardi ve Mata hazır olmadıkları gerekçesiyle bugün kadroda yer almayacak.
Rashica, Ross ve Yusuf ise yedek kulübesinde görev bekleyecek.
Muslera
Sacha Boey
Emin Bayram
Nelsson
Van Aanholt
Lucas Torreira
Sergio Oliveira
Yunus Akgün
Dries Mertens
Bafetimbi Gomis
Kerem Aktürkoğlu