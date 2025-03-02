NTV.COM.TR

Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de zirvenin sahibi Galatasaray, Kasımpaşa’ya konuk oluyor. Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşması Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanırken mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Fenerbahçe beraberliğinin ardından galibiyetle dönmek isteyen sarı-kırmızılılar, sahadan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında Rams Park’ta oynanan mücadele beraberlikle tamamlanmıştı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk cezası sebebiyle kulübede olamayacak. Peki Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, kritik mücadeleye ilişkin bilgiler…

Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa - Galatasaray maçı hangi kanalda? - 1

Galatasaray’da Kasımpaşa mücadelesi öncesinde Morata ve Jakobs’un sakatlıkları devam ederken Yunus Akgün ise kart cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Sarı-kırmızılılar, ligde 25 maçtır kaybetmezken namağlup serisini Kasımpaşa karşısında korumaya çalışacak. Deplasmanda gösterdiği performansla dikkat çeken lider Galatasaray, iç sahada 2.5 puan ortalaması yakalarken dış sahada ise 2.8 puan ortalamasına sahip. Galatasaray’da Kasımpaşa maçında gözler Osimhen, Mertens, Barış Alper gibi yıldızlarda olacak. Peki Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Kasımpaşa - Galatasaray maçının detayları…

SPOR&SKOR HABERLERİ

Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa - Galatasaray maçı hangi kanalda? - 2

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa ve Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele bugün saat 16:00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa - Galatasaray maçı hangi kanalda? - 3

SARI-KIRMIZILILAR NAMAĞLUP

Süper Lig'de çıktığı 24 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, yoluna namağlup devam ediyor. Geride kalan bölümde 64 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi.

Kasımpaşa ise 24 mücadelede 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgiyle 31 puan elde etti. Lacivert-beyazlılar, 26. hafta öncesinde 9. sırada yer aldı.

Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa - Galatasaray maçı hangi kanalda? - 4

OKAN BURUK CEZALI

Ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Okan Buruk'a 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verdi. TFF Tahkim Kuruluna yaptığı itiraz reddedilen Okan Buruk, cezasını Kasımpaşa maçında çekecek.

Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa - Galatasaray maçı hangi kanalda? - 5

GALATASARAY’DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR 

"Cimbom"da sakatlıkları nedeniyle son 4 resmi müsabakada forma giyemeyen Alvaro Morata ile son 9 resmi mücadeleyi kaçıran Ismail Jakobs, yarınki mücadelede de forma giyemeyecek. Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kart sebebiyle Yunus Akgün, cezalı olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER