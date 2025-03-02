Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray’da Kasımpaşa mücadelesi öncesinde Morata ve Jakobs’un sakatlıkları devam ederken Yunus Akgün ise kart cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Sarı-kırmızılılar, ligde 25 maçtır kaybetmezken namağlup serisini Kasımpaşa karşısında korumaya çalışacak. Deplasmanda gösterdiği performansla dikkat çeken lider Galatasaray, iç sahada 2.5 puan ortalaması yakalarken dış sahada ise 2.8 puan ortalamasına sahip. Galatasaray’da Kasımpaşa maçında gözler Osimhen, Mertens, Barış Alper gibi yıldızlarda olacak. Peki Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Kasımpaşa - Galatasaray maçının detayları…