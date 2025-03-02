Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa - Galatasaray maçı hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig’de zirvenin sahibi Galatasaray, Kasımpaşa’ya konuk oluyor. Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşması Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanırken mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Fenerbahçe beraberliğinin ardından galibiyetle dönmek isteyen sarı-kırmızılılar, sahadan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında Rams Park’ta oynanan mücadele beraberlikle tamamlanmıştı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk cezası sebebiyle kulübede olamayacak. Peki Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, kritik mücadeleye ilişkin bilgiler…
Galatasaray’da Kasımpaşa mücadelesi öncesinde Morata ve Jakobs’un sakatlıkları devam ederken Yunus Akgün ise kart cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Sarı-kırmızılılar, ligde 25 maçtır kaybetmezken namağlup serisini Kasımpaşa karşısında korumaya çalışacak. Deplasmanda gösterdiği performansla dikkat çeken lider Galatasaray, iç sahada 2.5 puan ortalaması yakalarken dış sahada ise 2.8 puan ortalamasına sahip. Galatasaray’da Kasımpaşa maçında gözler Osimhen, Mertens, Barış Alper gibi yıldızlarda olacak. Peki Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Kasımpaşa - Galatasaray maçının detayları…