Kasımpaşa ile Beşiktaş puanları paylaştı: Bir kırmızı kart bir sakatlık

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

7' Kasımpaşa'da Fall'ın bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

13' Ben Ouanes, Chamberlain'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

14' Ev sahibi Kasımpaşa Ben Ouanes'in golüyle 1-0 öne geçti.

17' Beşiktaş'ta sakatlanan Emirhan yerine Tayyip Talha oyuna dahil oldu.

24' Beşiktaş'ta 24' Svensson sarı kart gördü.

43' Tayyip Talha Sanuç, Yasin'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Daha sonra yapılan VAR kontrolü sonrası kart kırmızıya döndü. Talha, Göztepe ile oynanan Türkiye Kupası maçında da kırmızı kart görmüştü.

45+3 İlk yarı sona erdi.

İKİNCİ DEVRE

72' Beşiktaş'ta Muçi yerini Salih'e bıraktı.

82' Beşiktaş'ta Alex yerine Arroyo oyuna girdi.

84' Kasımpaşa Hajradinovic'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Ancak VAR incelemesi sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

88' Beşiktaş penaltı kazandı.

90' Gedson Fernandes'in penaltı golüyle Beşiktaş beraberliği yakaladı.

90+6 Maç sona erdi.