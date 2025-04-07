NTV.COM.TR

Kasımpaşa ile Beşiktaş puanları paylaştı: Bir kırmızı kart bir sakatlık

Süper Lig'de 30. haftanın perdesi Kasımpaşa-Beşiktaş maçıyla kapandı. Avrupa hedefindeki siyah beyazlılar Kasımpaşa'ya konuk oldu. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Bir futbolcunun sakatlanarak oyundan çıktığı Beşiktaş'ta son olarak 4 gün önce oynanan Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören Tayyip Talha, Süper Lig'de de kırmızı görerek takımını 10 kişi bıraktı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Kasımpaşa ile Beşiktaş puanları paylaştı: Bir kırmızı kart bir sakatlık - 1

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de üçüncülük yarışında Kasımpaşa karşısına çıktı.

Reeder Samsunspor'un yenildiği haftada Kasımpaşa'ya konuk olan siyah beyazlılar, puan farkını 1'e indirme şansını kaybetti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çaldı. 

Mücadelede 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Goller Beşiktaş'ta Gedson'dan Kasımpaşa'da Ben Ouanes'ten geldi. 

Bu skorla Beşiktaş puanını 48'e çıkardı ve 4. sırada yer aldı.

Beşiktaş'ta sakatlanan Emirhan yerine Tayyip Talha oyuna dahil oldu. Beşiktaş'ta son olarak 4 gün önce oynanan Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören Tayyip Talha, Süper Lig'de de kırmızı görerek takımını 10 kişi bıraktı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Kasımpaşa ile Beşiktaş puanları paylaştı: Bir kırmızı kart bir sakatlık - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

7' Kasımpaşa'da Fall'ın bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

13' Ben Ouanes, Chamberlain'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

14' Ev sahibi Kasımpaşa Ben Ouanes'in golüyle 1-0 öne geçti.

17' Beşiktaş'ta sakatlanan Emirhan yerine Tayyip Talha oyuna dahil oldu.

24' Beşiktaş'ta 24' Svensson sarı kart gördü.

43' Tayyip Talha Sanuç, Yasin'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Daha sonra yapılan VAR kontrolü sonrası kart kırmızıya döndü. Talha, Göztepe ile oynanan Türkiye Kupası maçında da kırmızı kart görmüştü.

45+3 İlk yarı sona erdi.

İKİNCİ DEVRE

72' Beşiktaş'ta Muçi yerini Salih'e bıraktı.

82' Beşiktaş'ta Alex yerine Arroyo oyuna girdi.

84' Kasımpaşa Hajradinovic'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Ancak VAR incelemesi sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

88' Beşiktaş penaltı kazandı.

90' Gedson Fernandes'in penaltı golüyle Beşiktaş beraberliği yakaladı.

90+6 Maç sona erdi. 

Kasımpaşa ile Beşiktaş puanları paylaştı: Bir kırmızı kart bir sakatlık - 3

Uduokhai, Ricardo ve Bahtiyar sakatlıkları, Semih Kılıçsoy kart cezası nedeniyle forma giyemedi.

Kasımpaşa ile Beşiktaş puanları paylaştı: Bir kırmızı kart bir sakatlık - 4

BEŞİKTAŞ 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Norveçli teknik adam, Göztepe maçında kalede şans verdiği Ersin Destanoğlu'nun yerine Mert Günok'a, savunmada ise Tayyip Talha Sanuç'u kulübeye çekerek Gabriel Paulista'ya formayı teslim etti.

Son iki maçta yedek soyunan golcü oyuncu Ciro Immobile'yi ilk 11'de görevlendiren tecrübeli çalıştırıcı, sağ açık Milot Rashica'yı Kasımpaşa maçında yedek başlattı.

Kasımpaşa ile Beşiktaş puanları paylaştı: Bir kırmızı kart bir sakatlık - 5

CAN KELEŞ, ESKİ TAKIMINA RAKİP OLDU

Kasımpaşa'da kanat oyuncusu Can Keleş, eski takımı Beşiktaş'a rakip oldu.

Sezon başında Fatih Karagümrük'ten siyah-beyazlı takıma transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.

Kasımpaşa ile Beşiktaş puanları paylaştı: Bir kırmızı kart bir sakatlık - 6

İLK 11'LER

Kasımpaşa:

Andreas, Kamil, Opoku, Yasin, Jhon, Hajradinovic, Aytaç, Mortadha, Kevin, Can Keleş, Fall.

Beşiktaş:

Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Joao Mario, Muçi, Rafa, Immobile

Kasımpaşa ile Beşiktaş puanları paylaştı: Bir kırmızı kart bir sakatlık - 7

DİĞER KARELER

Kasımpaşa ile Beşiktaş puanları paylaştı: Bir kırmızı kart bir sakatlık - 8
Kasımpaşa ile Beşiktaş puanları paylaştı: Bir kırmızı kart bir sakatlık - 9
Kasımpaşa ile Beşiktaş puanları paylaştı: Bir kırmızı kart bir sakatlık - 10
Kasımpaşa ile Beşiktaş puanları paylaştı: Bir kırmızı kart bir sakatlık - 11
Kasımpaşa ile Beşiktaş puanları paylaştı: Bir kırmızı kart bir sakatlık - 12
Kasımpaşa ile Beşiktaş puanları paylaştı: Bir kırmızı kart bir sakatlık - 13
DAHA FAZLA GÖSTER