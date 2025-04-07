Kasımpaşa ile Beşiktaş puanları paylaştı: Bir kırmızı kart bir sakatlık
Süper Lig'de 30. haftanın perdesi Kasımpaşa-Beşiktaş maçıyla kapandı. Avrupa hedefindeki siyah beyazlılar Kasımpaşa'ya konuk oldu. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Bir futbolcunun sakatlanarak oyundan çıktığı Beşiktaş'ta son olarak 4 gün önce oynanan Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören Tayyip Talha, Süper Lig'de de kırmızı görerek takımını 10 kişi bıraktı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de üçüncülük yarışında Kasımpaşa karşısına çıktı.
Reeder Samsunspor'un yenildiği haftada Kasımpaşa'ya konuk olan siyah beyazlılar, puan farkını 1'e indirme şansını kaybetti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çaldı.
Mücadelede 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Goller Beşiktaş'ta Gedson'dan Kasımpaşa'da Ben Ouanes'ten geldi.
Bu skorla Beşiktaş puanını 48'e çıkardı ve 4. sırada yer aldı.
Beşiktaş'ta sakatlanan Emirhan yerine Tayyip Talha oyuna dahil oldu. Beşiktaş'ta son olarak 4 gün önce oynanan Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören Tayyip Talha, Süper Lig'de de kırmızı görerek takımını 10 kişi bıraktı.