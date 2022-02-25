Kasımpaşalı futbolcu Awer Mabil'in ilham verici yaşamı

Mülteci kampında arkadaşlarıyla çıplak ayakla oynadığı futbola olan aşkı Avustralya'da da devam eden Mabil, bu ülkede yeteneğini göstererek milli takıma kadar yükseldi. Avustralya'da birkaç takımda oynadıktan sonra Avrupa'nın yolunu tutan Mabil, bu kıtada Midtjylland, Esbjerg ve Paços de Ferreira'nın formalarını giydi.