Kasımpaşalı futbolcu Awer Mabil'in ilham verici yaşamı

Haberler - Anadolu Ajansı 25.02.2022 - 13:30 | Son Güncelleme : 25.02.2022 - 13:31
Ailesinin savaş nedeniyle Güney Sudan'ı terk ederek Kenya'da yerleştiği Birleşmiş Milletler kontrolündeki Kakuma Mülteci Kampı'nda 1995 yılında dünyaya gelen Mabil, çocukluk döneminin büyük bölümünü burada geçirdi.
Babasını savaşta kaybeden Awer Mabil, 10 yaşına gelene kadar annesi ve iki kardeşiyle kampta zor şartlarda yaşam mücadelesi verdi. Daha sonra amcasının bulunduğu Avustralya'ya özel vizeyle göç eden Mabil ve ailesinin yaşamı, şu an 26 yaşında olan oyuncunun futboldaki başarılı performansıyla değişti.
Mülteci kampında arkadaşlarıyla çıplak ayakla oynadığı futbola olan aşkı Avustralya'da da devam eden Mabil, bu ülkede yeteneğini göstererek milli takıma kadar yükseldi. Avustralya'da birkaç takımda oynadıktan sonra Avrupa'nın yolunu tutan Mabil, bu kıtada Midtjylland, Esbjerg ve Paços de Ferreira'nın formalarını giydi.
Süper Lig'in devre arasında Kasımpaşa, hücuma yönelik oynayan Avustralyalı futbolcuyu kiralık olarak renklerine dahil etti.
Mabil bu sezon Kasımpaşa formasıyla çıktığı 2 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi ve 48 dakika sahada kaldı.