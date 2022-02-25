Kasımpaşalı futbolcu Awer Mabil'in ilham verici yaşamı

Savaştan kaçan ailesinin Kenya'da yerleştiği mülteci kampında doğan ve 10 yaşına kadar burada yaşayan Mabil, daha sonra göç ettiği Avustralya'da milli takıma kadar yükselme başarısı gösterdi. Mabil "Paylaşmayı öğrendiğimizde her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum. Dünya hepimiz için yeterli" dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.02.2022 - 13:30 | Son Güncelleme : 25.02.2022 - 13:31

Kasımpaşalı futbolcu Awer Mabil'in ilham verici yaşamı - 1

Ailesinin savaş nedeniyle Güney Sudan'ı terk ederek Kenya'da yerleştiği Birleşmiş Milletler kontrolündeki Kakuma Mülteci Kampı'nda 1995 yılında dünyaya gelen Mabil, çocukluk döneminin büyük bölümünü burada geçirdi.

Kasımpaşalı futbolcu Awer Mabil'in ilham verici yaşamı - 2

Babasını savaşta kaybeden Awer Mabil, 10 yaşına gelene kadar annesi ve iki kardeşiyle kampta zor şartlarda yaşam mücadelesi verdi. Daha sonra amcasının bulunduğu Avustralya'ya özel vizeyle göç eden Mabil ve ailesinin yaşamı, şu an 26 yaşında olan oyuncunun futboldaki başarılı performansıyla değişti.

Kasımpaşalı futbolcu Awer Mabil'in ilham verici yaşamı - 3

Mülteci kampında arkadaşlarıyla çıplak ayakla oynadığı futbola olan aşkı Avustralya'da da devam eden Mabil, bu ülkede yeteneğini göstererek milli takıma kadar yükseldi. Avustralya'da birkaç takımda oynadıktan sonra Avrupa'nın yolunu tutan Mabil, bu kıtada Midtjylland, Esbjerg ve Paços de Ferreira'nın formalarını giydi.

Kasımpaşalı futbolcu Awer Mabil'in ilham verici yaşamı - 4

Süper Lig'in devre arasında , hücuma yönelik oynayan Avustralyalı futbolcuyu kiralık olarak renklerine dahil etti.

Mabil bu sezon Kasımpaşa formasıyla çıktığı 2 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi ve 48 dakika sahada kaldı.

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