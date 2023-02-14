Kasımpaşalı kaleci Erdem Canpolat deprem anını anlattı: Cehennemden çıktık

"YORGANIN ALTINA SAKLANDIM VE ALLAH'IN BİZİ KORUYACAĞINI UMDUM"



Deprem anında yaşadıklarını anlatan Erdem Canpolat, "Saat sabahın dördünü biraz geçiyordu. Otelin sallanmasıyla uyandım ama ilk başta hiçbir şey düşünmedim. Bunun bir rüya olduğunu düşündüm ve geri döndüm. Ama sonra otel yine sallandı. Camlar paramparça oldu, televizyon ve lambalar odanın diğer tarafına fırladı, bir dolap devrildi. Yorganın altına saklandım ve Allah'ın bizi koruyacağını umdum." şeklinde konuştu.





