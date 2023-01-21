Kasımpaşalı Yasin Özcan'dan 16 yaşında Süper Lig'de ilk gol

SELÇUK İNAN: SÜREKLİ KENDİNİ GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR



Habertürk'e konuşan Selçuk İnan, "Yasin Özcan hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusuna şu yanıtı vermişti:



"Yasin adına çok mutluyum. Gelişimini günbegün gözlemleyebiliyorum. Çok da düzgün bir karakter. Bu da çok önemli. Sürekli kendini geliştirmeye çalışıyor. Büyük ağabeyleri gibi, profesyoneller gibi hareket ediyor. Bu beni çok etkilemişti ilk geldiğimde. Yasin sadece hak ettiği için oynuyor. Yaşı genç olduğu için oynamıyor. Zaten ben bu tür şeylere çok karşıyım. Genç-yaşlı, yerli-yabancı değil, formayı genelde hak edene vermeye çalışıyorum. Hak ettiği için formayı veriyorum. Ama onunla ilgili sevindiğim bir şey var; çok genç, gelişime çok açık, çalışmayı seviyor. Kendi yeteneklerinin de farkında. İnşallah Türkiye için de önemli bir oyuncu olur, ülkemizi milli takımlarda temsil eder, Avrupa'da temsil eder. Onun için mutluyum."





