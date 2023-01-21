Kasımpaşalı Yasin Özcan'dan 16 yaşında Süper Lig'de ilk gol

Teknik direktör Selçuk İnan'ın takıma geldikten sonra haftalardır ilk 11'de görev vermeye başladığı 2006 doğumlu Yasin Özcan Süper Lig'de ilk golünü attı.
16 yaşındaki Özcan'ın mücadelenin 16. dakikasında sol ayağıyla ceza sahası dışından çektiği şut ağlarla buluştu.
SELÇUK İNAN: SÜREKLİ KENDİNİ GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR
Habertürk'e konuşan Selçuk İnan, "Yasin Özcan hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusuna şu yanıtı vermişti:
"Yasin adına çok mutluyum. Gelişimini günbegün gözlemleyebiliyorum. Çok da düzgün bir karakter. Bu da çok önemli. Sürekli kendini geliştirmeye çalışıyor. Büyük ağabeyleri gibi, profesyoneller gibi hareket ediyor. Bu beni çok etkilemişti ilk geldiğimde. Yasin sadece hak ettiği için oynuyor. Yaşı genç olduğu için oynamıyor. Zaten ben bu tür şeylere çok karşıyım. Genç-yaşlı, yerli-yabancı değil, formayı genelde hak edene vermeye çalışıyorum. Hak ettiği için formayı veriyorum. Ama onunla ilgili sevindiğim bir şey var; çok genç, gelişime çok açık, çalışmayı seviyor. Kendi yeteneklerinin de farkında. İnşallah Türkiye için de önemli bir oyuncu olur, ülkemizi milli takımlarda temsil eder, Avrupa'da temsil eder. Onun için mutluyum."
"ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"
Özcan ise, "Kendi gelişimin ve futboldaki geleceğin hakkında neler söylersin?" sorusunu şu sözlerle cevaplamıştı: "Çok mutluyum. Her gün daha çok geliştiğimi hissediyorum. Buraya ilk geldiğim zaman fizik kalitem A takıma göre iyi değildi. Şu an o zamana göre çok iyi durumda olduğumu hissediyorum. Hedefim ileride Avrupa'ya gitmek. Avrupa'da ve Milli Takım'da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."
İdol olarak Sergio Ramos'u gördüğünü aktaran sol bek Özcan "Hem sertlik hem agresiflik olsun hem de mücadele açısından çok örnek aldığım bir futbolcu." ifadelerini kullanmıştı.